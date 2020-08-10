 На протестах в Минске под обстрел попали журналисты | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.08.2020

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Беларусь

На протестах в Минске под обстрел попали журналисты

Протесты в Минске развиваются стихийно в разных районах города. У демонстрантов нет явных лидеров и нет актуальной информации о происходящем, передает корреспондент DW.

Жесткие действия милиции на протестах в Минске, 10 августа 2020 года

Жесткие действия милиции на протестах в Минске

В понедельник, 10 августа, около 19.00 мск в Минске и других городах Беларуси возобновились массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победителем с большим отрывом стал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как сообщает корреспондент DW в Минске, около 21.00 мск на улице Кальварийской силовики начали стрелять резиновыми пулями и ранили в ногу журналистку издания "Наша Нива" Наталью Лубневскую. У другой журналистки, представляющей онлайн-издание Tut.by, резиновой пулей снесло бэйдж. По данным корреспондента DW, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), комментируя эти инциденты, заявила, что стрельба по журналистам велась целенаправленно.

Движение в центре Минска перекрыто

Изначально многие демонстранты собирались встретиться у стелы "Минск - город герой", однако, после того как ведущий к ней проспект Победителей перекрыли, добраться до нее стало практически невозможно. Протест стал развиваться стихийно. Люди начали перемещаться по городу отдельными группами и быстро отступали во дворы, когда милиция направляла в их гущу автозаки.

В свою очередь белорусские Telegram-каналы давали протестующим в режиме реального времени советы относительно тактики перемещения по городу и возможности укрытия в случае наступления силовиков. "Нам очень важно держать оборону, иначе власть почувствует ослабление людей и направит сотрудников в Минск из всех наших городов. Не стойте бездумно, перемещайтесь вместе и держитесь вместе, их не хватит, чтобы мы отступили, победим количеством!" - написал Telegram-канал NEXTA Live.

Тем временем, по информации корреспондента DW, протестующие стали возводить баррикады на удаленной от центра улице Пушкина. Поскольку интернет в городе работал очень плохо, люди могли обмениваться информацией только через телефонные звонки и нередко обращались к журналистам, чтобы узнать последние новости о происходящем в других частях города.

Превентивные задержания в Минске

На улицах Минска появилась военная техника. По словам корреспондента DW, на предыдущих массовых протестах подобная техника не применялась.

К полуночи, по данным корреспондента DW, уже было проведено несколько задержаний, в том числе - "превентивных", в ходе которых сотрудники милиции просто выловили из толпы несколько человек у гостиницы "Юбилейная". Так же корреспондент DW стал свидетелем задержания без видимых причин нескольких человек у одного из минских кафе.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

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    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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