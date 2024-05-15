Как власти РБ насчитали Роману Протасевичу долг в 7 млн евро

Роман Протасевич, ради задержания которого белорусские власти посадили в Минске самолет Ryanair, теперь должен заплатить государству 7 млн евро. Такую сумму, по словам бывшего блогера, назначил суд, где рассмотрели дело об ущербе, который государство понесло в результате подавления протестов в 2020 и 2021 году. Протасевич не скрывает, что в отчаянии и не знает, как погасить долг. Как получилась такая огромная сумма и как ее будут взыскивать - в материале DW.

7 мая суд Минского района вынес постановление по гражданскому иску, который прокуратура выдвинула против блогера Романа Протасевича и его бывших коллег по проекту Nexta - Яна Рудика и Степана Путило. Это дело рассматривали отдельно от уголовного - ранее все трое были осуждены за организацию протестов в Беларуси, Рудик и Путило находятся за границей, а Протасевича, который активно сотрудничал со следствием и признал вину, помиловал Лукашенко.

На своем канале в YouTube Роман Протасевич поделился, как проходил последний процесс. Суть претензии - возместить затраты, которые государство понесло во время подавления протестов в 2020 и 2021 году. Общая сумма, указанная в решении суда, - 24,5 млн рублей (7 млн евро). Она состоит из непосредственно ущерба (23,4 млн рублей) и госпошлины (1,1 млн рублей).

"Сказать, что сумма астрономическая, это не сказать ничего, - заявил во время стрима Роман Протасевич. - Эта сумма, которую за всю жизнь не выплачу ни я, ни мои дети, ни мои внуки. Решение стало для меня шоком".

При этом бывший блогер уточнил, что изначально сумма была еще выше - около 37 млн рублей (10,5 млн евро), а судья Елена Гурьева во время слушания несколько раз объявляла перерыв и отправляла представителей разных министерств доработать претензии.

Более 5 млн евро Лукашенко приказал выплатить силовикам

Протасевич, опираясь на данные судебного процесса, объясняет, что этот иск - попытка государства детально посчитать расходы, связанные с подавлением протестов после выборов-2020. Из выставленных 23,4 млн ущерба большую часть составляет сумма, которая была потрачена на силовиков, около 20 млн рублей пошло на премии милиционерам и военным (5,7 млн евро).

Так, по решению Лукашенко и правительства, из бюджета выделили 18,6 млн рублей (5,3 млн евро) на премии и доплаты за усиленную службу милиции, еще 1,4 млн рублей (412 тысяч евро) на премии сотрудникам Минобороны. Бывший блогер пытался оспорить эти пункты, однако ему, по его словам, даже не позволили ознакомиться с документами, согласно которым начислялись деньги, - указы принимали под грифом "совершенно секретно".

Кроме того, в иске указаны расходы министерства по чрезвычайным ситуациям - 80 тысяч рублей (23 тысячи евро), которое помогало милиции с транспортом и срывало с высоток бело-красно-белые флаги. Дополнительных премий сотрудники МЧС не получили.

Весь ущерб повесили на Протасевича?

В постановлении суда указано, что сумму ущерба следует взыскать в солидарном порядке с Протасевича и его бывших коллег по Nexta Рудика и Путило. Далее в документе уточняется, что 21,2 млн рублей из общей суммы в 23,4 млн следует солидарно взыскать с осужденного блогера Сергея Тихановского и других фигурантов, которые проходили с ним по одному делу - это Николай Статкевич, Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик. Суд по этому гражданскому иску проходил в апреле 2024-го, но в закрытом режиме.

Сергею Тихановскому, блогеру и мужу лидера демсил Светланы Тихановской, тоже выставлен ущерб за протесты. Хотя к моменту их начала он уже был в СИЗО Фото: picture-alliance/TASS/N. Fedosenko

Протасевич, ссылаясь на судебное решение, поясняет, что 21,2 млн рублей будут солидарно взыскивать с фигурантов "дела Тихановского" и Протасевича, Путило, Рудика, а оставшаяся сумма (2,3 млн) плюс госпошлина (1,1 млн рублей) - только с троих последних. Однако в Беларуси находится только Роман.

"Я понятия не имею, как дальше жить, - заявил он во время стрима. - У меня в собственности вообще ничего нет. Выехать из страны я не могу, в том числе в Россию, потому что у меня огромный долг. Работу найти не могу как минимум из-за своей фамилии - ни одно предприятие не захочет столкнуться с репутационными рисками".

А как Протасевича заставят заплатить?

Бывший адвокат, который до 2022 года защищал политзаключенных, в комментарии DW пояснил, что выставленный ущерб в 7 млн евро действительно можно назвать астрономическим. "Обычно самый большой ущерб насчитывают по коррупционным делам, - говорит собеседник. - К примеру, в прошлом году Генпрокуратура заявляла про рекордную взятку на сумму 1 млн долларов".

Учитывая "астрономическую" сумму, бывший адвокат считает, что никто из осужденных не сможет ее добровольно погасить, а значит будет запущен механизм принудительного взыскания. С доходов Протасевича, единственного фигуранта, который остается на свободе и в Беларуси, ежемесячно могут принудительно удерживать до 50%. Также ему могут ограничить право на выезд за границу, запретить управлять авто, заблокировать доступ к мобильной связи и интернету. Рудику и Путило, если у них нет имущества в Беларуси, дополнительные ограничения не грозят. С осужденных по "делу Тихановского" и так принудительно взыскивают ущерб, и это одна из формальных причин, по которой они не могут выйти на свободу раньше срока.

"Не думаю, что власти всерьез рассчитывают получить 7 млн, однако эта сумма может использоваться в пропагандистских целях, в том числе на международных площадках, чтобы показать, как много государство потеряло, чтобы остановить протесты", - подытожил эксперт.