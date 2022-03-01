Отправят ли белорусских солдат воевать против Украины?

В последних числах февраля в социальных сетях появились сообщения о том, что в Беларуси формируются подразделения для участия в войне в Украине на стороне России. Белорусские власти эту информацию опровергают, однако среди жителей страны растет беспокойство.

Официальная версия: белорусы в Украине не воюют

28 февраля начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский рассказал, что воинские части находятся в постоянной дислокации, и только "часть сил и средств отведена для усиления охраны государственной границы на ее южном направлении".

День спустя, 1 марта, выступая на заседании Совета безопасности, Александр Лукашенко также заявил, что белорусская армия прикрывает своими силами "государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия". По словам Лукашенко, именно поэтому он попросил Владимира Путина оставить часть вооруженных сил после совместных белорусско-российских учений.

Белорусы не верят заверениям властей о том, что белорусская армия не будет принимать участие в войне против Украины

Одновременно Лукашенко снова подтвердил факт обстрела украинской территории из Беларуси, объяснив, что сделано это было в упредительных целях, чтобы не допустить удара по Беларуси.

"Если бы они этого не сделали, ракеты полетели бы в Гомель и Мозырь", - сказал Лукашенко. При этом он продолжает утверждать, что белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает.

В Беларуси объявлен мобилизационный призыв

Эти заявления пока мало успокаивают тех жителей Беларуси, чьи родные и близкие получили повестки для прибытия в мобилизационные пункты.

Как рассказала DW жительница Бреста, ее сын работает в одном из ресторанов города и получил предписание явиться в военкомат. "Такие повестки вручили не только ему, но и сразу трем коллегам, а о причинах можно только догадываться. Я переговорила с одной из матерей, так она уже отправила своего сына самолетом в Ереван: лишь бы не оставался сейчас в Беларуси", - говорит собеседница.

Фото из соцсетей Минобороны Беларуси, опубликованное 1 марта и призванное успокоить родственников молодых людей, которые служат в армии

По ее словам, у других родителей тоже растет беспокойство о будущем детей. "Отправлять их в военкомат не хотят: ищут возможность где-то в деревнях у родственников переждать или на какое-то время выехать из страны", - делится брестчанка.

Еще одна местная жительница Наталья смогла дозвониться в военкомат, где ей объяснили, что повода для паники нет: якобы во всех регионах Беларуси объявлена проверка сил территориальной обороны. "Сказали, что это плановое мероприятие: хотят проверить, как быстро можно провести мобилизационный призыв, как хранятся резервные запасы, и в каком состоянии содержатся бомбоубежища", - пересказала суть разговора Наталья.

По ее словам, в военкомате заверили, что ревизия территориальных войск продлится несколько дней - до конца нынешней недели.

Десант готовят к "освобождению Украины"?

Остается тревога и у тех, чьи сыновья и мужья служат в настоящий момент в белорусской армии. В частности, это касается воинских одразделений, участие которых в украинских событиях считается экспертами весьма вероятным.

Среди таких подразделений - 38-я десантная бригада, которая расположена в Бресте. Как говорит мама одного из десантников, недавно сын сам позвонил домой и сообщил, что уже больше месяца находится на учениях совсем рядом с украинской границей.

"Мы очень волнуемся: из разговора с сыном можно было догадаться, что их к чему-то готовят и рассказывают, что надо "освобождать Украину", но пока приказа не поступало", - делится мама десантника.

Большой резонанс вызвало видеообращение, которое записал бывший командир 38-й бригады, основатель движения "Черный Орел" Валерий Сахащик. По его информации, некоторые десантники действительно находятся в лесу у границы с Украиной и "собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия".

Экс-командир заявляет, что "это - не наша война", а задействованные в ней десантники добудут "только позор, унижение, кровь, смерть и положение нации-изгоя для всего белорусского народа". Валерий Сахащик также призывает солдат и офицеров найти способы не участвовать в вооруженном конфликте.

Родителей военнослужащих призывают не волноваться

Судя по всему, в министерстве обороны Беларуси также осознают, что многие люди в стране негативно воспринимают саму перспективу отправки военных в Украину.

Чтобы развеять тревоги, в телекомпании "ВоенТВ" записали интервью с председателем республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галиной Чигриновой. Она подтвердила, что в последнее время поступает очень много звонков от матерей молодых людей, которые служат в армии.

"Я утверждаю, что ни один солдат не воюет на территории другого государства, в том числе и в Украине. Все находятся на своих местах, все служат так, как всегда", - говорит в интервью "ВоенТВ" Галина Чигринова. По ее словам, родителям белорусских военнослужащих надо успокоиться и не думать о плохом: "отслужит ваш сын и в срок вернется домой".

На протяжении всего дня 1 марта в социальных сетях министерства обороны Беларуси выставлялись видеоролики, которые призваны были продемонстрировать, что военнослужащие белорусской армии находятся на территории своей страны.

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