Отправят ли белорусских солдат воевать против Украины?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Как реагируют в Беларуси на информацию о мобилизационном призыве в армию и что говорят о возможной отправке военнослужащих в Украину в помощь российским войскам - в материале DW.
Спустя четыре дня после окончания российско-белорусских военных учений "Союзная решимость - 2022" (на фото) Россия вторглась на территорию Украины
В последних числах февраля в социальных сетях появились сообщения о том, что в Беларуси формируются подразделения для участия в войне в Украине на стороне России. Белорусские власти эту информацию опровергают, однако среди жителей страны растет беспокойство.
28 февраля начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский рассказал, что воинские части находятся в постоянной дислокации, и только "часть сил и средств отведена для усиления охраны государственной границы на ее южном направлении".
День спустя, 1 марта, выступая на заседании Совета безопасности, Александр Лукашенко также заявил, что белорусская армия прикрывает своими силами "государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия". По словам Лукашенко, именно поэтому он попросил Владимира Путина оставить часть вооруженных сил после совместных белорусско-российских учений.
Белорусы не верят заверениям властей о том, что белорусская армия не будет принимать участие в войне против Украины
Одновременно Лукашенко снова подтвердил факт обстрела украинской территории из Беларуси, объяснив, что сделано это было в упредительных целях, чтобы не допустить удара по Беларуси.
"Если бы они этого не сделали, ракеты полетели бы в Гомель и Мозырь", - сказал Лукашенко. При этом он продолжает утверждать, что белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает.
Эти заявления пока мало успокаивают тех жителей Беларуси, чьи родные и близкие получили повестки для прибытия в мобилизационные пункты.
Как рассказала DW жительница Бреста, ее сын работает в одном из ресторанов города и получил предписание явиться в военкомат. "Такие повестки вручили не только ему, но и сразу трем коллегам, а о причинах можно только догадываться. Я переговорила с одной из матерей, так она уже отправила своего сына самолетом в Ереван: лишь бы не оставался сейчас в Беларуси", - говорит собеседница.
Фото из соцсетей Минобороны Беларуси, опубликованное 1 марта и призванное успокоить родственников молодых людей, которые служат в армии
По ее словам, у других родителей тоже растет беспокойство о будущем детей. "Отправлять их в военкомат не хотят: ищут возможность где-то в деревнях у родственников переждать или на какое-то время выехать из страны", - делится брестчанка.
Еще одна местная жительница Наталья смогла дозвониться в военкомат, где ей объяснили, что повода для паники нет: якобы во всех регионах Беларуси объявлена проверка сил территориальной обороны. "Сказали, что это плановое мероприятие: хотят проверить, как быстро можно провести мобилизационный призыв, как хранятся резервные запасы, и в каком состоянии содержатся бомбоубежища", - пересказала суть разговора Наталья.
По ее словам, в военкомате заверили, что ревизия территориальных войск продлится несколько дней - до конца нынешней недели.
Остается тревога и у тех, чьи сыновья и мужья служат в настоящий момент в белорусской армии. В частности, это касается воинских одразделений, участие которых в украинских событиях считается экспертами весьма вероятным.
Среди таких подразделений - 38-я десантная бригада, которая расположена в Бресте. Как говорит мама одного из десантников, недавно сын сам позвонил домой и сообщил, что уже больше месяца находится на учениях совсем рядом с украинской границей.
"Мы очень волнуемся: из разговора с сыном можно было догадаться, что их к чему-то готовят и рассказывают, что надо "освобождать Украину", но пока приказа не поступало", - делится мама десантника.
Большой резонанс вызвало видеообращение, которое записал бывший командир 38-й бригады, основатель движения "Черный Орел" Валерий Сахащик. По его информации, некоторые десантники действительно находятся в лесу у границы с Украиной и "собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия".
Экс-командир заявляет, что "это - не наша война", а задействованные в ней десантники добудут "только позор, унижение, кровь, смерть и положение нации-изгоя для всего белорусского народа". Валерий Сахащик также призывает солдат и офицеров найти способы не участвовать в вооруженном конфликте.
Судя по всему, в министерстве обороны Беларуси также осознают, что многие люди в стране негативно воспринимают саму перспективу отправки военных в Украину.
Чтобы развеять тревоги, в телекомпании "ВоенТВ" записали интервью с председателем республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галиной Чигриновой. Она подтвердила, что в последнее время поступает очень много звонков от матерей молодых людей, которые служат в армии.
"Я утверждаю, что ни один солдат не воюет на территории другого государства, в том числе и в Украине. Все находятся на своих местах, все служат так, как всегда", - говорит в интервью "ВоенТВ" Галина Чигринова. По ее словам, родителям белорусских военнослужащих надо успокоиться и не думать о плохом: "отслужит ваш сын и в срок вернется домой".
На протяжении всего дня 1 марта в социальных сетях министерства обороны Беларуси выставлялись видеоролики, которые призваны были продемонстрировать, что военнослужащие белорусской армии находятся на территории своей страны.
Смотрите также:
В своем комментарии специально для DW Андрей Жвалевский рассуждает о комплексе вины белорусов в связи с участием страны в агрессии против Украины.
Вторжение российских войск в Украину было осуществлено не только из России, но, очевидно, и с территории Беларуси. DW - о ситуации в районе белорусско-украинской границы.
Нобелевский лауреат о том, зачем Путину война, почему участие в ней Беларуси - предательство и что будет с Украиной дальше.