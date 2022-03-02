 Количество беженцев из Украины в ФРГ стремительно растет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2022

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Мир

Количество беженцев из Украины в ФРГ стремительно растет

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.

Волонтеры встречают беженцев из Украины на вокзале в Берлине

Волонтеры встречают беженцев из Украины на вокзале в Берлине

На восьмой день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий четверга, 3 марта (время московское).

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По данным украинской стороны, с начала российского вторжения в Украину 24 февраля было убито около 9000 военнослужащих РФ, а также уничтожены сотни единиц боевой техники, в том числе более 200 танков и десятки самолетов и вертолетов. Эти данные не поддаются независимой проверке.

Со своей стороны, Минобороны России подтвердило гибель в Украине 498 российских военных. Эти данные также не поддаются проверке.

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Количество украинских беженцев, прибывших в Германию, поданным МВД ФРГ на 3 марта, достигло 9436 человек. Накануне, 2 марта, министерство называло цифру в 5300 человек. Речь идет только об официально зарегистрированных беженцах. Поскольку строгого пограничного контроля между Германией и граничащей с Украиной Польшей нет, точное число въезжающих в ФРГ украинцев, спасающихся от войны, определить нельзя, отметили в МВД Германии.

Благодаря упрощению процедуры получения убежища для украинцев они могут остаться в Германии на срок до двух лет и имеют право работать в этой стране. При этом они не обязаны проживать в приютах.

Хроника событий 3 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 2 марта >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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