Мэрия Москвы не согласовала шествия сторонников и противников войны в Украине

Правительство Москвы в пятницу, 4 марта, официально отказало в проведении двух массовых акций, запланированных на 12 марта в центре российской столицы. В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции отказ обосновали "эпидемиологической обстановкой" из-за коронавируса.

Заявки в мэрию подали партия "Яблоко" и группа представителей националистических организаций. "Яблочники" планировали провести антивоенное шествие до 30 тысяч участников по маршруту от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. Его темой было заявлено "выражение отношения москвичей к специальной военной операции", как российские власти называют войну России с Украиной. Националисты хотели в тот же день организовать "Марш в поддержку русской армии" с участием до 25 тысяч сторонников по Тверской улице от здания Госдумы до Триумфальной площади. Обе акции были намечены на одно и то же время - с 14.00 до 19.00 мск.

Запрет на массовые акции из-за коронавируса в Москве действует уже два года. Накануне, 3 марта, городские власти в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничений, в том числе по заполняемости залов театров и других учреждений, но запрет на массовые мероприятия остался в силе.

"ОВД-Инфо": На антивоенных акциях в РФ задержаны почти 8200 человек

В России за время антивоенных акций, проходящих после военного вторжения РФ в Украину, задержаны более 8170 человек, сообщил 4 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо". На сайте проекта опубликованы списки задержанных.

Военное вторжение России в Украину резко осудили множество стран. Во многих государствах начались акции солидарности с Украиной. Ряд стран ввел новые штрафные меры в отношении РФ. Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады.

Смотрите также:

Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

Акции солидарности с Украиной Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

Акции солидарности с Украиной Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

Акции солидарности с Украиной Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

Акции солидарности с Украиной "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

Акции солидарности с Украиной Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

Акции солидарности с Украиной Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

Акции солидарности с Украиной Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

Акции солидарности с Украиной Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия. Автор: Николай Пермяков

