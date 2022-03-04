Мэрия Москвы не согласовала шествия сторонников и противников войны в Украине

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Отказ московских властей в проведении двух массовых акций 12 марта обоснован "эпидемиологической обстановкой". Акции планировались как против, так и в поддержку военного вторжения РФ в Украину.
Правительство Москвы в пятницу, 4 марта, официально отказало в проведении двух массовых акций, запланированных на 12 марта в центре российской столицы. В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции отказ обосновали "эпидемиологической обстановкой" из-за коронавируса.
Заявки в мэрию подали партия "Яблоко" и группа представителей националистических организаций. "Яблочники" планировали провести антивоенное шествие до 30 тысяч участников по маршруту от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. Его темой было заявлено "выражение отношения москвичей к специальной военной операции", как российские власти называют войну России с Украиной. Националисты хотели в тот же день организовать "Марш в поддержку русской армии" с участием до 25 тысяч сторонников по Тверской улице от здания Госдумы до Триумфальной площади. Обе акции были намечены на одно и то же время - с 14.00 до 19.00 мск.
Запрет на массовые акции из-за коронавируса в Москве действует уже два года. Накануне, 3 марта, городские власти в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничений, в том числе по заполняемости залов театров и других учреждений, но запрет на массовые мероприятия остался в силе.
В России за время антивоенных акций, проходящих после военного вторжения РФ в Украину, задержаны более 8170 человек, сообщил 4 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо". На сайте проекта опубликованы списки задержанных.
Военное вторжение России в Украину резко осудили множество стран. Во многих государствах начались акции солидарности с Украиной. Ряд стран ввел новые штрафные меры в отношении РФ. Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады.
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