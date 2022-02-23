Что и почему потеряет Беларусь, если признает "Л/ДНР"?

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Россия признала независимость "ЛНР" и "ДНР", Беларусь не спешит с этим. О политической и экономической цене для Минска признания неподконтрольных Украине территорий Донбасса - DW.
Белорусский МИД во вторник, 22 февраля, ограничился комментарием, что "с уважением и пониманием воспринимает решение российской стороны" о признании независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Если Минск сделает то же самое, его отношения с Украиной, очевидно, резко ухудшатся. Но решится ли на такой шаг Александр Лукашенко? И что потеряет Беларусь в таком случае? DW расспросила об этом экспертов.
Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что Александр Лукашенко, вероятно, вслед за Владимиром Путиным все же признает независимость "ЛНР" и "ДНР", но когда именно это случится - говорить пока сложно. С этим согласен и Павел Мацукевич, экс-дипломат, ныне старший исследователь Центра новых идей. Что повлечет за собой такой демарш белорусского правителя?
В ответ Украина может разорвать торговые отношения с Минском и присоединиться к экономическим санкциям ЕС против Беларуси, но это вряд ли произойдет: она зависима от поставок белорусских нефтепродуктов, указывают эксперты. "Где она возьмет бензин, если не в Беларуси? Альтернатива - в России, что еще хуже. Поэтому Лукашенко не очень боится, что Украина прекратит закупку нефтепродуктов. Но эта зависимость обоюдная", - уточняет Шрайбман.
По его словам, Беларусь уже потеряла статус миротворца в глазах тех, кто в таких услугах мог быть заинтересован. А теперь быстро теряет субъектность как минимум в военно-политической сфере: "Лукашенко встал на сторону России в этом конфликте, что увеличивает его зависимость от Москвы, необходимость согласовывать свои ключевые решения, в том числе и по внутренней политике. Контроль Россией внешней политики Беларуси усиливается, но не думаю, что он абсолютный и полный. И это не конец попыток Лукашенко вилять, как уже видно по заявлению МИДа насчет "ЛНР и "ДНР".
Украина - второй по важности торговый партнер Беларуси, напоминает Дмитрий Крук, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC (Киев). Кроме этого, с ней у Минска сложилось наибольшее положительное сальдо. За 10 месяцев 2021 года РБ экспортировала в Украину товаров на 4,1 млрд долларов, импортировала - на 1,2 млрд. Наибольшую выручку принес уже упомянутый экспорт нефтепродуктов: за 2021 год он составил примерно 2,85 млрд долларов, рассказывает Крук.
И добавляет, что для Беларуси продажа топлива Украине является золотой жилой: цены близки к мировым, транспортное плечо доставки короткое. После введения экономических санкций со стороны ЕС украинский рынок стал еще более важным: в 2021-м туда ушло порядка 40% белорусских нефтепродуктов: "В условиях санкций он становится чуть ли залогом успешности нефтеперерабатывающей отрасли". В случае разрыва торговых отношений стран-соседей экспортные потоки можно переориентировать на Россию, однако это повлечет за собой серьезные убытки для заводов в Мозыре и Новополоцке: нефтепродукты придется продавать с большим дисконтом.
Важно и то, что на работу нефтеперерабатывающей отрасли, по выражению Крука, завязано много смежных областей - сельское хозяйство, оптовая торговля, транспорт: "Кроме этого, за счет экспорта НПЗ могут снижать цену на нефтепродукты для внутреннего рынка. Это все - далеко не мелочи". 23 февраля Украина заявила о приостановке закупки электроэнергии из Беларуси. Отказаться от закупок белорусских нефтепродуктов будет сложнее, полагает Дмитрий Крук: "В том, чтобы сохранить нынешний статус-кво, есть обоюдная и крайне высокая заинтересованность".
Помимо нефтепродуктов Беларусь продает Украину разные категории товаров, пусть и в меньшем объеме, продолжает экономист. Это дает возможность существовать многим мелким бизнесам: "Если тормознуть такой диверсифицированный экспорт, это тоже нанесет урон экономике". Дмитрий Крук обращает внимание на то, что Беларусь зависит от импорта из Украины сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Заменить украинское подсолнечное масло или кукурузу можно, но это скажется на ценах, а в конечном счете - на белорусах. По данным всех соцопросов, добавил Крук, рост цен входит в список проблем, которые больше всего волнуют население.
С точки зрения властей в Минске, разрыв связей с Украиной - меньшее зло, чем потеря поддержки России, указывает Павел Мацукевич: "Жизнеспособность белорусского режима обеспечивается за счет РФ. Благодаря ей Беларусь уходит от санкционного давления, с ней связано абсолютно все - кредиты, внешняя торговля, безопасность. Сложно найти сферу, где зависимость Беларуси от России не прослеживается".
Мацукевич с сожалением признает, что Минск принял сторону России (в конфликте вокруг Украины. - Ред.), хотя белорусские интересы в этой ситуации даже не просматриваются: "Сама логика требовала бы от Беларуси играть на понижение: предлагать свою площадку для переговоров, отказывать от учений, а если они проходят, то делать их максимально транспарентными, воздерживаться от громких заявлений, а не раздувать пламя. Но все происходит ровно наоборот. После этого сложно думать, что белорусское руководство может не признать "ЛНР" и "ДНР".
Мацукевич сетует, что на Западе Беларусь уже воспринимают как продолжение российских интересов, хотя по сути страна стала заложницей Александра Лукашенко. В этих условиях сложно представить, что он "сделает крутой вираж" и скажет, что признание независимости "Л/ДНР" нарушает международное право. Хотя Лукашенко способен развернуться на 180 градусов, если почувствует, что российская поддержка не гарантирует ему власти, не исключает Павел Мацукевич. Но пока речь об этом не идет.
Поддержка со стороны России несопоставима с теми суммами, которые можно заработать в Украине, отмечает Мацукевич: "В этих новых условиях белорусское руководство может только сожалеть о том, что российский паек теперь нужно будет делить с "ДНР" и "ЛНР", которые будут нуждаться в помощи Москвы".
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