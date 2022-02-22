Отставной немецкий генерал: Полноценное вторжение РФ в Украину возможно

69-летний Ханс-Лотар Домрёзе (Hans-Lothar Domröse) до выхода в отставку в 2016 году был одним из самых высокопоставленных генералов бундесвера. Помимо прочего, он служил в командовании вооруженными силами ФРГ (Führungsstab der Streitkräfte - аналог Генштаба), входил в командование международными силами в Афганистане и возглавлял командование Объединенными силами НАТО в нидерландском Брюнсюме.

В беседе с DW Домрёзе оценил ситуации вокруг конфликта в Донбассе и рассказал о том, помогут ли Украине поставки вооружений. Беседа записывалась до решения России признать независимость самопровозглашенных "республик" в Донецке и Луганске.

DW: Президент США Джо Байден уверен, что масштабное вторжение российской армии в Украину - вопрос дней. Вы согласны?

Ханс-Лотар Домрёзе: Я пользуюсь только открытыми источниками и вижу, что российские войска взяли Украину в полукольцо. Они могут пойти на вторжение в любой момент. Произойдет ли это - не знаю. Такая концентрация происходит не первый раз. Российские войска были стянуты к границам Украины еще весной 2021 года. Тогда это нас слегка напугало. Потом они были отведены и снова стянуты - в еще большем количестве.

Ханс-Лотар Домрёзе, архив

Важно различать вторжение и оккупацию. Собрав 100 тысяч или 150 тысяч можно осуществить вторжение, но не оккупацию, Украина - большая страна. Полноценное вторжение возможно. К известным цифрам нужно добавить возможности, которых мы не видим - ракеты и войска ВДВ, которые, как мы все знаем, тоже могут быть задействованы. Такие силы разворачиваются очень быстро, то есть это все возможно.

- Могли ли вы еще несколько месяцев назад подумать о том, что события будут развиваться именно так, как в эти дни?

- Нет. Я даже поспорил, что, возможно, пронесет. Но 150 тысяч не стягивают вокруг одной страны просто так. У российского президента, очевидно, есть конкретная цель. Иначе они были бы отведены. Заявления об отводе войск, которые прозвучали в день визита в Москву канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), нас обнадежили. Но, очевидно, из этого ничего не вышло.

- Канцлер Шольц, которого вы упомянули, призвал продолжать дипломатические усилия, но не быть наивными. Германия была наивна в отношении России?

- Не знаю. У нас же была большая дружба после объединения Германии! Но с тех пор отношения ухудшались. В 2014 году произошла незаконная аннексия Крыма. Мы считали это невозможным, а президент Путин сделал. Если хотите мое мнение, я не думаю, что НАТО производит на него впечатление. Я не верю, что он видит опасность в НАТО. Опасно для него другое - то, что стоит за НАТО - движение за демократию и свободу, женщины во главе оппозиции в Беларуси, Майдан в Украине, независимое правосудие. В этом его страх.

- В 2014 году Запад отказался поставлять Украине оружие, очевидно, решив не провоцировать Россию. Это было ошибкой, ведь теперь почти не остается времени на поставки, хотя некоторые страны это делают?

- Сейчас это уже не изменишь, но скажу как офицер - ни одна страна в Европе не может в одиночку выстоять против глобальной державы, всегда нужны партнеры. Германия, Польша, Франция - ни одна страна не могла бы с этим справиться, только все вместе. Какое бы оружие Украина не получила - в одиночку у страны нет шансов.

- Именно поэтому Украина стремится в НАТО, но альянс не спешит ее принимать.

- НАТО не может этого сделать. Есть принцип, согласно которому членом альянса может стать только страна, у которой нет внутренних проблем. У Украины они есть.

- В 2014 году эти проблемы, о которых вы упомянули, создала Россия, аннексировав Крым. Вы сами говорите, что в одиночку ни одна страна не может себя защитить. Что тогда делать Украине? Каким может быть тут решение?

- Только путем дипломатии.

- Вы в свое время были одним из командиров международных сил в Афганистане (ISAF). Как вы считаете, поспешный выход войск НАТО из Афганистана стал дополнительным фактором, который убедил президента Путина в слабости Запада?

- Нет, я так не думаю. Это было политическое решение, Запад не потерпел военного поражения в Афганистане. Мы просто ушли и не рассчитывали, что система там настолько слаба, что они сами не смогут держаться. Кто мог подумать, что президент (Афганистана. - Ред.) просто сбежит? Я - нет. Это мы недооценили, но это не имеет отношения к НАТО.

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