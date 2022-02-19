Как государства преследуют своих политических противников за границей

Директор школы Орхан Инанди исчез в столице Кыргызстана Бишкеке в 2020 году. Единственное, что осталось - это машина с открытыми дверьми и спущенными шинами. Свидетелей не оказалось. Была создана следственная группа, изучившая косвенные улики, подключился даже президент страны.

Спустя несколько недель стало ясно, что Инанди похищен. Не бандитами или мафией - турецкая спецслужба MiT схватила и незаконно вывезла его из Кыргызстана, потому что он якобы поддерживал политических противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Инанди является одним из самых недавних случаев похищения государствами своих оппонентов за рубежом.

От убийств до травли в соцсетях

По данным американской неправительственной организации Freedom House, с 2014 года по меньшей мере 31 государство нарушило международное право, преследуя своих граждан или экс-граждан за границей. Эти цифры организация привела в своем новом докладе, посвященном феномену трансграничных репрессий. Помимо похищений, эти репрессии включают в себя убийства, злоупотребления правовой системой стран проживания политических оппонентов, приводящие, к примеру, к необоснованным арестам или депортациям - а также неправомочные запросы в Интерпол для объявления в международный розыск. Особняком стоят запугивания и преследования в интернете.

По данным Freedom House, с 2014 года в мире было зарегистрировано в общей сложности 608 фактов "прямых" трансграничных репрессий - то есть произошедших не в интернете, а в обычной реальности. "Даже эта не совсем полная картина показывает масштаб проблемы, которая определенно продолжает усугубляться", - говорит эксперт Freedom House Изабель Линцер, участвовавшая в сборе данных. Андреас Шюллер из Европейского центра конституционных прав и прав человека (ECCHR) согласен с этим утверждением. "Международное право все меньше соблюдается и исполняется, особенно авторитарными государствами", - отмечает он.

Как сообщает Freedom House, самую мощную и изощренную систему репрессий против своих граждан и экс-граждан за границей имеет Китай. Наверху списка также Россия, Турция и Египет. Но, по словам Шюллера, нападения и похищения практикуют не только эти государства. "США также использовали этот инструмент в войне против терроризма - но до сих пор не переосмыслили эту страницу истории и не отказались от него". В частности, речь идет о похищении и пытках ЦРУ гражданина Германии Халеда аль-Масри, а также о планах ликвидации Джулиана Ассанжа, о которых впервые сообщила Yahoo News.

Такие действия не только предосудительны с моральной точки зрения, но и незаконны, пояснил Шюллер. И хотя действующие главы государств пользуются иммунитетом от судебного преследования в других странах, это не относится, например, к руководителям спецслужб, отдающим приказы о похищении или убийстве.

Россия возглавляет список убийств за границей

Особо шокирующие случаи, такие как попытка отравления критика Кремля Алексея Навального или убийство журналиста Джамаля Хашогги, активно обсуждаются в мировых СМИ, однако происходят сравнительно редко. С 2014 года было задокументировано "всего" 26 подобных убийств и 20 нападений.

Алексей Навальный в берлинской клинике "Шарите" после отравления "Новичком" в России

Россия возглавляет этот список с 7 убийствами или попытками убийств, совершенными за границей по политическим мотивам. По данным Freedom House, также на счету России - нападения, провоцирование незаконных арестов и депортаций в восьми странах, в основном в Европе. Примечательно, что из 32 задокументированных случаев трансграничных репрессий из России 20 связаны с Чечней. Кроме того, РФ названа в докладе НКО "вероятно самым плодовитым манипулятором" системы запросов по линии Интерпола по объявлению в международный розыск. На долю Москвы приходится 38% таких запросов. Для сравнения: доля США 4,3%, Китая - 0,5%.

Как отмечается в исследовании, при выборе своих целей Кремль преимущественно концентрируется на тех гражданах, которые бежали в одну из стран НАТО и сотрудничают с их спецслужбами, тех, кого подозревают в участии в вооруженных конфликтах против России, а также тех, у кого возник конфликт интересов с российскими спецслужбами вследствие их экономической или политической деятельности. В частности, в Украине, Болгарии, Германии и Великобритании российские власти проявили готовность прибегнуть к убийству своих политических противников. Как отмечается в докладе, наряду с этими нападениями имеются многочисленные случаи смертей известных российских эмигрантов и их деловых партнеров при невыясненных обстоятельствах.

Примечательно, что власти РФ продолжают отрицать свою роль в этих преступлениях даже тогда, когда имеется достаточно доказательств - использование нервно-паралитических или радиоактивных веществ, которые находятся в распоряжении только у РФ, или же идентификация агентов российских спецслужб, замешанных в убийствах. Особенно важно, как отмечается в докладе, что Кремль продолжает использовать убийства как средство борьбы с оппонентами, несмотря на международные протесты.

Как отмечают эксперты Freedom House, в отличие от других режимов, кампания трансграничных репрессий Кремля не ставит себе целью установить контроль над всей русской диаспорой за границей. Вместо этого власти РФ с помощью репрессий внутри страны стремятся вынудить как можно больше политических активистов покинуть страну в уверенности, что усилия оппозиции не могут быть эффективными без ее физического присутствия в стране.

Акция протеста в Берлине перед началом процесса по делу об убийстве Хангошвили

Чечня: аресты и пытки родственников для запугивания эмигрантов

В отличие от федеральных властей РФ действия правителя Чечни Рамзана Кадырова направлены на тотальную слежку, запугивание, в том числе и в интернете, и принуждение силой всей чеченской диаспоры за рубежом, говорится в докладе. Кроме убийств известных представителей оппозиции за границей, власти в Грозном в качестве средства давления на эмигрантов используют аресты и пытки их оставшихся в Чечне родственников, а также рекрутируют чеченских беженцев за границей, чтобы использовать их как агентов внутри диаспоры.

Что касается физического устранения противников Кадырова за границей, то в докладе упоминаются убийства двух чеченцев в Турции в 2016 году, убийство известного критика чеченских властей Имрана Алиева в январе 2020 года во французском Лилле, попытка убийства другого критика Кадырова Тумсо Абдурахманова в феврале того же года в Швеции. В июле 2020 года был убит Мамихан Умаров в пригороде Вены.

Как отмечают авторы доклада, хотя эти нападения связывают с Кадыровым, с большой долей вероятности их успешная реализация возможна лишь с одобрения и при поддержке Кремля. Самым ярким примером этому служит убийство Зелимхана Хангошвили в центре Берлина в августе 2019 года. Берлинский суд в декабре 2021 года признал россиянина Вадима Красикова виновным в убийстве Хангошвили по заказу российского государства.

Турция: похищения политических противников

Однако большинство режимов, которые прибегают к трансграничным репрессиям, стремятся заполучить своих противников с помощью незаконных арестов, депортаций и похищений. Таких преступлений совершается в 12 раз больше.

Полиция на месте убийства Хангошвили в берлинском парке Тиргартен, фото из архива

Турция после неудавшегося путча 2016 года более активно расправляется с политическими противниками за границей, в основном с фактическими или мнимыми сторонниками движения Гюлена. Как и Египет, Турция редко полагается на сотрудничество со странами, где проживают ее политические оппоненты. Вместо этого используются похищения, рассказывает Изабель Линцер. "Ни одно другое государство в мире в последние годы не осуществляло так много незаконных репатриаций из такого количества разных стран", - добавляет она. Часто такие действия остаются незамеченными. "Большинство людей, вероятно, никогда не слышали, например, о том, что Турция "возвращает" людей из Кении", - говорит эксперт.

При этом Турция не действует тайно. Наоборот, в то время как многие страны скрывают или отрицают похищения людей, представители Анкары хвастаются действиями турецкой секретной службы MiT и агрессивно реагируют на критику. Эксперты опасаются, что действия Турции могут стать образцом для других стран. ООН в открытом письме уже призвала Турцию прекратить похищения людей.

Ответственность за трансграничные репрессии

По словам Линцер, в борьбе с трансграничными репрессиями имеются и некоторые позитивные шаги. Так, Швеция и другие страны Северной Европы, например, приняли законы против так называемого "шпионажа за беженцами", которые прямо запрещают сбор информации о них.

В качестве штрафной меры эксперт Freedom House предлагает накладывать санкции на членов правительства государства, повинного в похищении человека, или вводить эмбарго на поставки оружия. Высылка дипломатов также была бы адекватным шагом. Главное, по словам Линцер, - добиться того, чтобы такие противоправные действия не оставались безнаказанными и чтобы были созданы "международные нормы, гласящие, что похищать людей недопустимо".

В случае с похищенным директором школы Орханом Инанди никаких штрафных мер не было принято. На фотографиях из турецкой тюрьмы Силиври, опубликованных в ноябре 2021 года, видно, что Инанди жив, одна рука у него перевязана. Его жена написала, что мужу, получившему перелом руки, не оказали никакой медицинской помощи и подвергли в тюрьме пыткам.

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