Комментарий: Вопросы Кремля и ответы ЕС в деле об отравлении Навального

С момента появление первых новостей об отравлении Алексея Навального прокремлевские спикеры предложили и продолжают предлагать множество противоречащих друг другу версий происшедшего. Не было бы никакого смысла обращать на них внимание, если бы Россия не требовала обсуждать все это официально и на самом высоком уровне. Так, 15 сентября постоянное представительство России при Европейском Союзе официально опубликовало список вопросов к тем, кто обвиняет руководство и спецслужбы страны в отравлении Алексея Навального.

Российские вопросы ради вопросов

Сразу бросается в глаза, что на большинство вопросов никаких ответов не может быть просто потому, что это не столько вопросы, сколько софизмы в стиле "вы уже перестали пить коньяк по утрам"?

Федор Крашенинников

"Было ли совпадением, что некоторые из лиц, сопровождавших г-на Навального в его поездке в Сибирь, сразу же после инцидента отправились из России в Германию?", - прозрачно намекают авторы вопросника на популярную в прокремлевских СМИ версию. Суть ее в том, что если Навального и отравили, то сделала это его соратница Мария Певчих, которая, как стало известно сегодня, вывезла в Германию ту самую бутылку со следами отравляющего вещества.

Совершенно непонятно, какой ответ на этот вопрос могли бы дать в Европе, и как он мог бы опровергнуть или доказать что-либо в деле об отравлении Алексея Навального.

Убийство не по рейтингу

Но гораздо примечательнее и в чем-то даже скандальнее другой популярный тезис российской пропаганды, воспроизведенный в официальном вопроснике: "В чем причина того, что российские власти "травят" Алексея Навального, учитывая, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу "Левада-Центр"? Попытка увязать популярность политика с его отравлением неизбежно вызывает встречный вопрос: какой уровень популярности российская власть считает достаточной причиной для отравления?

К сожалению, Навальный далеко не первый человек, в причастности к покушению на убийство которого подозревают российские власти. Борис Немцов, Сергей Скрипаль, Александр Литвиненко, Емельян Гебрев, Владимир Кара-Мурза-младший, Петр Верзилов, Зелимхан Хангошвили - полный список подозрительных смертей и покушений за последние 20 лет гораздо длиннее.

Легко заметить, что всех этих людей объединяет вовсе не высокий рейтинг и не их реальная угроза существующему в России режиму. Объединяет их то, что каждый из них чем-то особенно сильно раздражал российскую власть или руководство спецслужб. И при таком подходе Навальный выглядит вполне логичной жертвой покушения. Нелепо выглядят как раз утверждения, что российской власти и до "блогера" Навального якобы не было и нет никакого дела.

Вся жизнь Навального в последние годы состояла из уголовных дел, обысков, арестов, травли в официозных СМИ, хулиганских выходок против него, которые никто не собирался расследовать, и демонстративного внимания спецслужб. Надо ли говорить, что все это невозможно без одобрения с самого верха? Если обливание зеленкой лица оппозиционера считается допустимой формой воздействия на него, то применение "Новичка" вовсе не выглядит таким уж нелогичным, разве нет?

Европейский ответ Кремлю

Объяснение всей публикуемой российской стороной софистике простое: как и в случае со сбитым над Донбассом малайзийским "Боингом", генерируются все новые и новые версии происшедшего, а от Германии, Европы и мирового сообщества требуется проверять каждую из них. Отказ заниматься этим вызывает новый шквал рассуждений о "двойных стандартах". То, что предлагаемые версии противоречат друг другу и здравому смыслу, никого не беспокоит. Главное - создать ощущение, что версий много, и они могут трактоваться разными способами.

В случае с рейсом MH17 такой подход помог создать хотя бы у части аудитории мнение, что "все не так однозначно". Но в этот раз ситуация другая. Во-первых, Навальный выжил и может самостоятельно изложить ту версию, которую считает верной, и стать ключевым свидетелем в деле о своем отравлении. Во-вторых, веских оснований для обвинений в адрес российских властей в этот раз как никогда много. В-третьих, международное сообщество разобралось, с кем имеет дело, и последовательно настаивает на официальном и ответственном обсуждении фактов, игнорируя кремлевские приглашения на соревнования по софистике.

"ЕС предельно ясно заявил об ожидании от российского правительства срочного прозрачного расследования при полном сотрудничестве с ОЗХО. Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ на просьбу DW прокомментировать официальные российские вопросы ЕС.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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