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Алексей Навальный
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

AI: Власти пытаются сломить дух Навального

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Тюремные власти в РФ используют отработанные годами жестокие методы, чтобы сломить дух Навального, уверены в Amnesty International.

https://www.dw.com/ru/v-ai-trebuut-privlec-k-otvetstvennosti-vinovnyh-v-zestokom-obrasenii-s-navalnym/a-63157506

В международной неправительственной организации Amnesty International (AI) выразили уверенность, что власти РФ грубо нарушают национальное законодательство и права оппозиционера Алексея Навального, не разрешая ему конфиденциальные встречи с адвокатом. Соответствующее заявление директора AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс обнародовано в пятницу, 16 сентября.

Стразерс обратила внимание на "суровые наказания за предполагаемые нарушения режима" и неоднократные попытки оградить политика от общения с другими заключенными, "которым, как сообщается, не разрешается говорить с ним или даже смотреть на него".

Здоровье и благополучие Навального находятся под серьезной угрозой, что равносильно "жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", отметила правозащитница.

"Власти пытаются сломить дух Навального"

По ее словам, российские тюремные власти используют отработанные годами жестокие методы, чтобы попытаться сломить дух Алексея Навального, сделав его существование в колонии унизительным и невыносимым.

"Требуем немедленного и безоговорочного освобождения узника совести Алексея Навального и привлечения к ответственности всех виновных в его незаконном заключении и жестоком обращении", - указали в AI.

Как сообщил созданный соратниками Навального YouTube-канал "Популярная политика" 13 сентября со ссылкой на родственников арестантов, а также на основателя фонда "Русь сидящая", правозащитницу Ольгу Романову, заключенным исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, где отбывает наказание российский оппозиционер Алексей Навальный, запретили смотреть на политика.

По сведениям канала, когда в колонии раздается сигнал - три звонка, - заключенные должны отвернуться или отойти от окон, чтобы не видеть Навального.

Четыре раза отправляли в штрафной изолятор

За последние несколько недель оппозиционера четыре раза отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). В середине августа он сообщил, что к нему применили эту меру за расстегивание пуговицы. "Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - говорилось в посте от его имени в Facebook. По словам политика, в ШИЗО в тот раз его направили на трое суток. Несколькими днями ранее он основал в колонии профсоюз из одного человека.

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

Политика 22 марта приговорили к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. В ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

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