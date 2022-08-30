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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (Фото из архива)
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (Фото из архива)Фото: Vladimir Kondrashov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Алексея Навального в третий раз поместили в ШИЗО колонии

Виталий Кропман
53 мин. назад

Оппозиционного политика отправили в изолятор на семь суток за то, что "неправильно представился". Политическая активность Навального не устраивает руководство колонии, где он отбывает срок.

https://www.dw.com/ru/aleksea-navalnogo-v-tretij-raz-pomestili-v-sizo-kolonii/a-62973052

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии №6 во Владимирской области, в третий раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом во вторник, 30 августа, сообщается в его инстаграме. "В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и, в общем, не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду", - заявил Навальный.

Первый раз политик попал в ШИЗО 15 августа. По словам Навального, его отправили в изолятор на трое суток за то, что он "регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы", находясь на промзоне. 24 августа он снова попал в ШИЗО на пять суток "за 3 секунды рук не за спиной". Теперь, как сообщил Навальный, он проведет в изоляторе семь суток за то, что "неправильно представился".

"И эта "лесенка" будет идти до максимально возможных 15, а потом я буду сидеть сроками по 15, "пока не успокоюсь". Дело в том, что я "слишком политически активен для заключенного". Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных: "Не для того сажали, чтобы здесь профсоюзы делал", - уверен Навальный.

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