СМИ: Фонд Путина выделил на пропаганду войны 625 млн рублей

По данным издания "Сирена", весной и летом Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 1 млн рублей на поддержку попавших под санкции деятелей культуры и патриотические проекты.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Президентский фонд культурных инициатив выделил 625 млн рублей на проекты, направленные на прямую и косвенную пропаганду российского вторжения, сообщило в четверг, 15 сентября, созданное соратниками Алексея Навального издание "Сирена" .

Авторы расследования напоминают, что в марте текущего года Сергей Кириенко, который возглавляет координационный совет фонда, объявил о выделении примерно одного миллиарда рублей для поддержки оказавшихся под западными санкциями деятелей культуры и связанные с "российской культурной идентичностью, традиционными духовно‑нравственными ценностями" проекты.

Почти 1 млрд рублей был распределен среди 172 проектов

Проанализировав опубликованные отчеты фонда, расследователи выяснили, что выделенные средства были распределены весной и летом по спецконкурсам среди 172 различных проектов. "Их можно разделить на две группы: одни прямо или косвенно пропагандируют войну в Украине, другим борьба с ее последствиями служит обоснованием для получения денег. Всего на конкурсах раздали 991 миллион рублей, и больше половины этой суммы - 625 миллионов - ушла на Z‑пропаганду", - указывается в материале.

По этим данным, самые крупные суммы получили проекты, напрямую пропагандирующие российское вторжение в Украину и использующие его официальную символику - буквы Z и V. В их числе - музыкально-патриотический марафон "ZаРоссию" с участием 34 исполнителей, на рок-маршруты выделено 51,4 млн рублей, на поп-маршруты - 48,6 миллиона рублей. Кроме того, 61,6 млн рублей, по информации "Сирены", получили организаторы всероссийского тура "Хороша родная", 50,5 млн рублей - ледовое шоу "Союз чемпионов" Евгения Плющенко, 48,7 млн рублей - организаторы гастролей Театра Олега Табакова в Херсонесе со спектаклем "Матросская тишина", 42 млн рублей - патриотический концертный тур "Zа ВМФ!".

При этом крупнейшим получателем грантов стал АНО "Экспертный институт социальных исследований", которому было предоставлено 100 млн рублей на марафон "ZaРоссию". По данным "Сирены", он связан с Сергеем Кириенко.

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