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Алексей НавальныйФото: Vladimir Kondrashov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Заключенным ИК-6 в Мелехово запрещают смотреть на Навального

Ольга Лебедева
51 мин. назад

По сигналу заключенные должны отворачиваться или отходить от окон, чтобы не видеть Алексея Навального, сообщили их родственники соратникам оппозиционера. Информацию также подтвердила Ольга Романова.

https://www.dw.com/ru/zaklucennym-vladimirskoj-kolonii-zapresaut-smotret-na-navalnogo/a-63118893

Заключенным исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, где отбывает наказание российский оппозиционер Алексей Навальный, запретили смотреть на политика. Об этом сообщает созданный соратниками Навального YouTube-канал "Популярная политика" 13 сентября со ссылкой на родственников арестантов, а также на основателя фонда "Русь сидящая", правозащитницу Ольгу Романову.

По этой информации, когда в колонии раздается сигнал - три звонка, заключенные должны отвернуться или отойти от окон, чтобы не смотреть на Навального. Кроме того, родственники отбывающих заключение сообщили, что в их колонию приезжали люди для вербовки для войны в Украине. 

За последние несколько недель Навального четыре раза отправляли в штрафной изолятор. В частности, в середине августа он сообщил, что к нему применили эту меру за расстегивание пуговицы. "Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - указал он в Facebook. По словам политика, в ШИЗО его отправили пока на трое суток. Несколькими днями ранее он основал в колонии профсоюз из одного человека.

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. В ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

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