Заключенным ИК-6 в Мелехово запрещают смотреть на Навального

По этой информации, когда в колонии раздается сигнал - три звонка, заключенные должны отвернуться или отойти от окон, чтобы не смотреть на Навального. Кроме того, родственники отбывающих заключение сообщили, что в их колонию приезжали люди для вербовки для войны в Украине.
За последние несколько недель Навального четыре раза отправляли в штрафной изолятор. В частности, в середине августа он сообщил, что к нему применили эту меру за расстегивание пуговицы. "Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - указал он в Facebook. По словам политика, в ШИЗО его отправили пока на трое суток. Несколькими днями ранее он основал в колонии профсоюз из одного человека.
Дело Навального
Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.
Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.
22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. В ИК-6 Навального этапировали 14 июня.