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Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

Владимирская область

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Один из 85 субъектов Российской Федерации, регион в центральной части России.

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Контекст

Въезд на территорию ИК-2 в Покрове

Депутаты ФРГ осудили "целенаправленные пытки" Навального

Депутаты ФРГ осудили "целенаправленные пытки" Навального

Условия в ИК-2 несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток, сказано в письме депутатов ФРГ Навальному.
Правосудие и закон10 апреля 2021 г.
Въезд на территорию исправительной колонии № 2 в Покрове

Защита Навального обжаловала публикацию видео с ним из ИК-2

Защита Навального обжаловала публикацию видео с ним из ИК-2

Телеканалы Life и RT опубликовали кадры и беседу с Навальным из ИК-2 в Покрове без его письменного согласия на интервью.
Правосудие и закон9 апреля 2021 г.
Молоток судьи и микрофон на столе

Задержанные у колонии с Навальным активисты арестованы

Задержанные у колонии с Навальным активисты арестованы

Суд назначил административные аресты от 8 до 9 суток представителям профсоюза "Альянс врачей" и стороннице Навального.
Правосудие и закон8 апреля 2021 г.
Алексей Навальный в колонии, март 2021 года

"Альянс врачей" настаивает на допуске медиков к Навальному

"Альянс врачей" настаивает на допуске медиков к Навальному

Профсоюз медработников анонсировал акцию протеста у стен ИК-2 в Покрове, если Навальному не окажут медпомощь.
Политика3 апреля 2021 г.
Въезд на территорию исправительной колонии № 2 в Покрове

Адвокаты пытаются попасть к Навальному в ИК-2 в Покрове

Адвокаты пытаются попасть к Навальному в ИК-2 в Покрове

УФСИН по Владимирской области сообщило об удовлетворительном состоянии Навального, отбывающего срок в колонии в Покрове.
Политика25 марта 2021 г.
Алексей Навальный в суде, 20 февраля 2021 года

Навальный может находиться в ИК-2 во Владимирской области

Навальный может находиться в ИК-2 во Владимирской области

Гарнизонный военный суд просит ИК-2 в Покрове обеспечить участие Навального 16 марта в заседании суда по видеосвязи.
Политика15 марта 2021 г.
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