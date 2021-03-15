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Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance
Владимирская область
Публикации по теме
Один из 85 субъектов Российской Федерации, регион в центральной части России.
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Контекст
Депутаты ФРГ осудили "целенаправленные пытки" Навального
Депутаты ФРГ осудили "целенаправленные пытки" Навального
Условия в ИК-2 несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток, сказано в письме депутатов ФРГ Навальному.
Правосудие и закон
10.04.2021
10 апреля 2021 г.
Защита Навального обжаловала публикацию видео с ним из ИК-2
Защита Навального обжаловала публикацию видео с ним из ИК-2
Телеканалы Life и RT опубликовали кадры и беседу с Навальным из ИК-2 в Покрове без его письменного согласия на интервью.
Правосудие и закон
09.04.2021
9 апреля 2021 г.
Задержанные у колонии с Навальным активисты арестованы
Задержанные у колонии с Навальным активисты арестованы
Суд назначил административные аресты от 8 до 9 суток представителям профсоюза "Альянс врачей" и стороннице Навального.
Правосудие и закон
08.04.2021
8 апреля 2021 г.
"Альянс врачей" настаивает на допуске медиков к Навальному
"Альянс врачей" настаивает на допуске медиков к Навальному
Профсоюз медработников анонсировал акцию протеста у стен ИК-2 в Покрове, если Навальному не окажут медпомощь.
Политика
03.04.2021
3 апреля 2021 г.
Адвокаты пытаются попасть к Навальному в ИК-2 в Покрове
Адвокаты пытаются попасть к Навальному в ИК-2 в Покрове
УФСИН по Владимирской области сообщило об удовлетворительном состоянии Навального, отбывающего срок в колонии в Покрове.
Политика
25.03.2021
25 марта 2021 г.
Навальный может находиться в ИК-2 во Владимирской области
Навальный может находиться в ИК-2 во Владимирской области
Гарнизонный военный суд просит ИК-2 в Покрове обеспечить участие Навального 16 марта в заседании суда по видеосвязи.
Политика
15.03.2021
15 марта 2021 г.
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