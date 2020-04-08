Защита Навального обжаловала публикацию видеокадров с ним из колонии в Покрове

Защитники российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии (ИК) № 2 в Покрове, обжаловали публикацию видеокадров с политиком, сделанных в этом пенитенциарном учреждении. Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия, объяснила адвокат Ольга Михайлова в четверг, 8 апреля. Ее подзащитный не давал такого согласия, поэтому обнародованные интервью и видеосъемки абсолютно незаконны, подчеркнула она.

Несколькими днями ранее телеканал Life опубликовал записи с камер наблюдения в ИК-2, на которых, по словам ведущих, запечатлен Навальный. А телеканал RT выпустил репортаж из колонии, в котором был разговор с оппозиционером.

Михайлова не уточнила, куда именно адвокаты направили жалобу. По ее словам, защита политика неоднократно подавала заявления и ходатайства по ситуации в исправительной колонии, однако ответов не получали ни адвокаты, ни их подзащитный.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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