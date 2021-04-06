 Задержанные у колонии с Навальным активисты ″Альянса врачей″ арестованы | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2021

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Россия

Задержанные у колонии с Навальным активисты "Альянса врачей" арестованы

Суд во Владимирской области назначил административные аресты от 8 до 9 суток представителям профсоюза "Альянс врачей" и стороннице Навального. Состояние оппозиционера в колонии в Покрове ухудшается.

Молоток судьи и микрофон на столе

Петушинский районный суд Владимирской области назначил административные аресты троим представителям независимого профсоюза "Альянс врачей", задержанным около исправительной колонии (ИК) № 2 в Покрове, где содержится российский оппозиционер Алексей Навальный. Глава юридической службы профсоюза Александр Генералов, председатель пермского отделения "Альянса врачей" Артем Борискин и его заместительница Валерия Меркулова получили по 8 суток ареста. Кроме того, суд приговорил сторонницу оппозиционного политика Ксению Пахомову к 9 суткам ареста, сообщил Telegram-канал "Апология протеста" в среду, 7 апреля.

Представителей профсоюза и сторонницу Навального признали виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах. Адвокаты намерены обжаловать вердикт суда.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам его адвоката Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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Контекст

Комментарий: Спасти политика Навального

То, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, напоминает показательную расправу. Изменить ситуацию может лишь по-настоящему широкая кампания в защиту политика, считает Татьяна Фельгенгауэр.  

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У покровской колонии N2, наверное, ещё никогда не было так многолюдно. Медики из организации "Альянс врачей" заранее сообщили о своём приезде сюда. За несколько дней до этого они выдвинули требование - чтобы к Алексею Навальному пустили гражданского врача. Но этого так и не произошло. Более того - главу Альянса Анастасию Васильеву задержали.

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