Навальный может находиться в ИК-2 во Владимирской области

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. Это следует из повестки от 1 марта, которую Гарнизонный военный суд направил в ИК-2 с требованием обеспечить участие Навального по видеосвязи в судебном заседании по делу об его отравлении. Документ опубликовал в своем микроблоге в Twitter руководитель юридического отдела основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади в понедельник, 15 марта.

Вместе с тем Гимади заявил, что суд взял информацию о местонахождении Навального "из интернета, потому что 1 марта Алексея не было в колонии". "Где находится Алексей, мы по-прежнему не знаем", - продолжил Гимади. В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов отметил, что Гарнизонный суд "прислал эти письма", когда Навальный был еще в СИЗО в Кольчугино во Владимирской области, и "все СМИ тогда писали, что он в ИК-2". Еще раньше стало известно о том, что информация о местонахождении Навального в ИК-2 "была фейком", и "никакой официальной информации о нахождении Навального у нас все еще нет", указал Жданов.

Между тем ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "МБХ медиа", что приехал в ИК-2 в Покрове, чтобы встретиться с ним. "Нам не говорят, что его здесь нет. Нам говорят: "Ждите". Это указывает на то, что он все-таки здесь", - рассказал Кобзев.

16 марта Гарнизонный военный суд намерен рассмотреть жалобу на бездействие Следственного комитета в связи с возможной причастностью сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального химическим оружием.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным, признав его виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

Смотрите также: