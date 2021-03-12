 ТАСС сообщил о переводе Навального в исправительную колонию в Покрове | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

ТАСС сообщил о переводе Навального в исправительную колонию в Покрове

Алексея Навального увезли из СИЗО-3 в Кольчугино, у адвокатов до сих пор нет информации о его местонахождении.

Российский политик Алексей Навальный

Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше", переведен из СИЗО в Кольчугино Владимирской области, где он проходил карантин, в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем адвокатам Навального в покровской колонии сообщили, что информации о прибытии политика у них нет.

Навального увезли из СИЗО в Кольчугино

Ранее в тот же день адвокаты политика заявили, что тот больше не находится в следственном изоляторе №3 в Кольчугино. Сотрудники СИЗО отказывались допускать защитников к Навальному, а позднее сообщили им, что политик убыл, и отказались уточнять, куда именно.

Неназванный собеседник агентства ТАСС из правоохранительных органов в начале марта сообщил, что Навальный в Кольчугино проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове. Источник "Ведомостей", близкий к администрации Владимирской области, подтвердил, что конечным пунктом в личном деле Навального значится ИК-2 в Покрове.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 06:11

Тотальный контроль: что происходит с Навальным в колонии ИК-2 (03.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Соболь - предполагаемый отравитель Навального из ФСБ на суд не пришел (10.03.2021)  

"Аллергическая реакция" на Навального: ЕСПЧ для России - не указ? (01.03.2021)  

Также по теме

Frankreich Gebäude des Europarates in Straßburg

В Совете Европы призвали РФ немедленно освободить Алексея Навального 12.03.2021

Исполнение приговора по делу "Ив Роше" полностью противоречит выводам и духу постановления ЕСПЧ, заявил Комитет министров Совета Европы.

Russland Alexej Nawalny

Навальный написал пост в Instagram из СИЗО в Кольчугино Владимирской области 03.03.2021

Алексей Навальный находится в карантинной камере СИЗО-3 во Владимирской области. По данным ТАСС, туда его поместили перед отправкой в колонию в Покрове.

Russland Moskau | Bezirksgericht Babushkinsky wg Nawalny

Навальный может отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области 27.02.2021

Алексея Навального отправили в колонию в Покрове, сообщают СМИ. Общественная наблюдательная комиссия Владимирской области проверит условия содержания оппозиционера.

Реклама

Самые читаемые

"Академик Черский" и завеса секретности из-за страха "Газпрома" перед санкциями  

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

Блогеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно