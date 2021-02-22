Что за "немецкие" фирмы оказались в черном списке США из-за отравления Навального?

Наряду с персональными санкциями, которые в связи с отравлением Алексея Навального ввели США против директора ФСБ, генпрокурора, двух замминистра обороны РФ и других высокопоставленных российских госчиновников, американская администрация внесла в черный список еще и 14 юридических лиц - 10 российских, а также одну швейцарскую и три немецкие фирмы.

Речь идет о так называемом списке Entity List, в который Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заносит юридических лиц, с которыми не допускаются коммерческие контакты без специального разрешения. "Власти США пришли к выводу, что действия этих 14 организаций противоречат интересам Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности или внешней политики", - говорится в сообщении Минторга США.

Пополнения в американском регистре Entity List

В Вашингтоне считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию химического оружия, одной из разновидностей которого - боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" - и был отравлен Навальный, как установили лаборатории нескольких западных стран и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Несколько лабораторий установили, что Навального отравили химоружием

10 новых российских юридических лиц в Entity List - это компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек инструментс", Pharmcontract, Rau Farm, "Регионснаб", а также 27-й Научный центр Минобороны, который, как указывается в сообщении Минторга США, "связан с российскими разработками в сфере химического оружия".

Фирмы из Германии - это Pharmcontract, Riol-Chemie и ChimConnect. Последняя включена в список дважды, один раз - в качестве немецкой, зарегистрированной в Констанце на берегу Боденского озера, второй раз - с пропиской в деревне Букс в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Здесь находится штаб-квартира фирмы, в Констанце - филиал.

ChimConnect: швейцарская фирма с филиалом в Констанце

ChimConnect - единственная из занесенных в американский черный список нероссийских фирм, имеющая более или менее приличный сайт. Из него можно узнать, что предприятие занимается производством и поставками различных реактивов, химикатов и лабораторного оборудования.

Мощности компании по производству "органических и неорганических веществ", а также "растворителей различных классов" находятся в России и Казахстане. Фирма, говорится на сайте, имеет "уникальную сеть распространения и маркетинга во всех странах СНГ", располагает "собственными грузовиками и складами для хранения и транспортировки опасных грузов".

В разделе "Контакты" на сайте указаны почтовые и электронные адреса, а также номера телефонов и факсов офисов ChimConnect в Буксе и в Констанце. Правда, номер в Швейцарии, сообщает звонящему автоматический голос, не существует, а к телефону в Констанце никто не подходит. Не получил ответов корреспондент DW и на электронные письма, отправленные по указанным на сайте адресам.

Покопавшись в открытых онлайн-источниках, можно узнать, что общество с ограниченной ответственностью ChimConnect впервые было зарегистрировано в Констанце в декабре 2013 года с уставным капиталом в 25 тысяч евро швейцарцем по имени Оливер Бруно Вильдхабер (Oliver Bruno Wildhaber). В июне прошлого года владелец сменился - им стала некая Мария Иванкина (Maria Ivankina) из Констанца. Прибыль фирмы (60 тысяч евро в 2014 году) вначале снижалась, упав в 2017 году почти до нуля, а с 2018-го резко пошла вверх и превысила в 2019-м 140 тысяч евро, а балансовая стоимость - 800 тысяч.

Riol-Chemie: "Да мы просто склад"

Значительно скромнее выглядит сайт фирмы Riol-Chemie в немецком городке Лилиенталь. На сайте указано, что он находится в процессе "актуализации". Но есть на нем почтовый и электронный адрес, имя управляющего делами - Сергей Венгер (Sergiy Venger), а также номер телефона, к которому неожиданно быстро подошел человек, говорящий по-русски без малейшего акцента. Представился человек Конрадом.

"Да мы просто склад", - сказал Конрад, когда корреспондент DW попросил его прокомментировать решение американских властей внести фирму Riol-Chemie в Entity List. Собеседник торопился закончить разговор, обещал что-нибудь сказать на следующей неделе, а узнать у него удалось только то, что какие-то товары из США "склад" импортирует, и теперь эти поставки оказались под вопросом.

Из других источников можно почерпнуть сведения, что Riol-Chemie торгует химикатами и реактивами главным образом российского, китайского, индийского и японского производства. В номенклатуре товаров - ацетон, хлороформ, дихлорэтан, ацетат этила, изопропиловый спирт, четыреххлористый углерод, метиленхлорид, трихлорэтилен и прочие химикаты.

Кроме Сергея Венгера еще одним управляющим делами числится некто Игорь Розенко или Роженко (Igor Rozhenko). Примечательно, что первый хозяин указан в торговом регистре как жилец Бремена, а второй - из того самого Констанца, в котором обосновался немецкий филиал фирмы ChimConnect.

"Фармконтракт": в черном списке фирма-банкрот?

Еще более загадочна третья якобы немецкая фирма, занесенная в черный американский список - Pharmcontract. Фирма с точно таким же названием числится в нем и как российская, прописанная по адресу: Москва, Дубининская улица, дом 57, строение 2. Здесь находится офис закрытого акционерного общества "Группа компаний "Фармконтракт", уставной капитал которого всего 10 тысяч рублей.

"Фармацевтический вестник" так описывает "Фармконтракт": "Ведущий химико-фармацевтический холдинг России осуществляет комплексное создание и оснащение фармацевтических, химических, пищевых, биотехнологических производств, объектов химического синтеза, электронной промышленности и нефтехимических предприятий, различных лабораторных комплексов от идеи до выпуска первой серии продукта".

Правда, у "ведущего химико-фармацевтический холдинга России" почему-то нет своего сайта, а на страничке "Группы компаний "Фармконтракт" в Facebook указаны не существующие в природе номер телефона +7 495 510-86-36 и ссылка в интернете http://phct-group.com/. Зато там есть фотография, загруженная в 2013 году, на которой вторым слева стоит Сергей Быковский - основатель и в то время генеральный директор компании, умерший в июне 2019 года, как сообщает журнал Vademecum. Там же указано, что в августе 2018 года новыми совладельцами компании стали Андрей Трегубов и Алексей Роготовский, а "в октябре 2018 года началось банкротство ООО "Фармконтракт", в феврале 2019 года в компании введена процедура наблюдения".

Pharmcontract: немецкая фирма ликвидирована летом 2020 года

Найти немецкие концы Pharmcontract оказалось еще сложнее. Из торгового регистра ФРГ следует, что эта фирма была зарегистрирована во Франкфурте-на-Майне летом 2013 года неким Ильей Петровым из российского Краснокамска. Летом 2018 года Петров уступил место москвичу Роману Шестову.

За год до этого фирма переехала в соседний Оффенбах, торговала всякой всячиной и, в частности, оборудованием для фармацевтической и химической промышленности, а также занималась разработкой и производством приборов для контроля за проведением испытаний в этих отраслях. Но 17 июня 2020 года фирма Pharmcontract решением властей была ликвидирована "за отсутствием собственности" ("wegen Vermögenslosigkeit") и изъята из торгового регистра.

О том, почему уже несуществующая в Германии и обанкротившаяся в России фирма Pharmcontract занесена в американский список Entity List, можно только догадываться. Как и о том, кто на самом деле стоял - и с какой целью - за созданием в Германии и Швейцарии фирм, которые власти США подозревают в деятельности, возможно имеющей отношение к производству в России химического оружия.

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