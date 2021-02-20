Суд в Новосибирске вновь отклонил жалобу Навального на бездействие СКР

Ленинский районный суд Новосибирска в субботу, 20 февраля, вновь отклонил жалобу на бездействие Западно-Сибирского следственного управления (СУ) на транспорте СКР, поданную адвокатом оппозиционера Алексея Навального Вячеславом Гимади в связи с госпитализацией политика в Омске после его отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" в августе 2020 года. "Отказал Ленинский суд вновь по первой инстанции. Обжалую в областной (суд - Ред.)", - сказал Гимади в интервью "Интерфаксу".

Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление Ленинского райсуда Новосибирска об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, не возбудившего уголовное дело после госпитализации в Омске Навального. Жалоба была направлена на новое рассмотрение в тот же Ленинский суд.

20 августа в СК России было подано заявление об отравлении Навального, а именно о покушении на его убийство (ч.3 ст.30, ч. 1 ст.105 УК РФ) и о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), но СКР перенаправил заявление в Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Сообщалось о проведении доследственной проверки силами Управления МВД на транспорте по СФО, но диагноз "отравление" в результате подтвержден не был, и о процессуальных решениях по итогам проверки сообщено не было.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимации омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января вернулся в Россию, где был незамедлительно задержан по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше".

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив ему 3,5 лет колонии. Мосгорсуд 20 февраля отклонил апелляцию Навального на этот приговор, однако с учетом сроков, уже проведенных под стражей, фактическое наказание оппозиционеру составит 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

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