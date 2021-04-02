 ″Альянс врачей″ готов протестовать ради допуска медиков к Навальному | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2021

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Россия

"Альянс врачей" готов протестовать ради допуска медиков к Навальному

Профсоюз медработников анонсировал акцию протеста у стен колонии в Покрове, если Навальному не окажут медицинскую помощь. Политику грозит гликемическая кома, считают в "Альянсе врачей".

Алексей Навальный в колонии, март 2021 года

Алексей Навальный в колонии, март 2021 года

Российский профсоюз медработников "Альянс врачей" намерен устроить акцию протеста у стен колонии №2 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный, если ему не окажут необходимую медицинскую помощь. Об этом председатель профсоюза Анастасия Васильева заявила в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "Навальный Live" в пятницу, 2 апреля.

Васильева и ее коллеги сетуют на "неграмотное лечение" Навального. На фоне голодовки, которую политик объявил в знак протеста против неоказания ему медицинской помощи, это может привести к гипогликемической коме, предупреждает глава "Альянса врачей".

Если к Алексею Навальному до 5 апреля "не будет допущен его невролог и не будут выданы необходимые для лечения лекарства", то профсоюз медработников намерен провести протестную акцию перед ИК №2  в Покрове 6 апреля в 12.00.

Голодовка Навального

Навальный, отбывающийсрок по делу "Ив Роше", 31 марта объявил голодовку. Он пообещал держать ее до тех пор, пока к нему не допустят врача. Ранее политик сообщал о болях в спине и ноге. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".

В конце марта более тысячи российский врачей подписали открытое письмо с призывом допустить к политику специалистов, которым он доверяет. "Есть вероятность, что оставление пациента в данном случае без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей", - предупредили медики.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Алексей Навальный: аресты за протесты

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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