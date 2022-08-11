 Навальный основал в колонии профсоюз из одного человека | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2022

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Россия

Навальный основал в колонии профсоюз из одного человека

Профсоюз "Промзона" создан для граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, то есть заключенных и сотрудников колоний, заявил оппозиционный политик Алексей Навальный.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик  Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области, учредил "профсоюз зэков и тюремщиков" под названием "Промзона". "Привет, это Навальный, лидер и учредитель профсоюза граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исправительной системы, "Промзона", - написал политик в Twitter в четверг, 10 августа.

Он объяснил свой шаг тем, что в  российских тюрьмах подвергаются эксплуатации около 600 тысяч человек, но добавил, что при необходимости будет рад представлять интересы и охранников. "Ну а почему нет-то? Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав", - указал Алексей Навальный.

Администрация лагеря объявила профсоюз "незаконным"

Поначалу администрация ИК-6 восприняла официальное заявление Навального как шутку, но затем объявила создание профсоюза "незаконным". "Потом меня стали ежедневно вызывать на дисциплинарную комиссию и давать мне выговоры по всяким формальным причинам: нарушение формы одежды и т. д. Потом ко мне в барак пришла целая делегация и торжественно вручила мне "предостережение о готовящемся преступлении". Его я, значит, готовлю, создав профсоюз. Зэки, честно скажу, испугались профсоюза еще больше администрации", - поделился Навальный и добавил: "Каждый раз, когда я заговариваю о нем, мои убийцы грустно говорят: "Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо".

По словам  оппозиционера, профсоюз уже одержал первую победу: администрация колонии заменила табуретки в швейном цеху на стулья со спинками. "Если вы сидите за швейной машинкой по семь-восемь часов в день, поверьте, это важно", - написал Навальный. Следующим шагом будет замена табуреток на стулья по всей России, выразил уверенность политик.

Алексей Навальный также сообщил в соцсетях, что отправил уведомление о создании профсоюза директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также начальнику ИК-6.

"Алексей невероятно крут", - так отозвалась о Навальном его пресс-секретарь Кира Ярмыш, говоря о приверженности политика защищать права других заключенных.

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    Автор: Вадим Шаталин


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