 Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2022

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Россия

Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор

По словам оппозиционера, его наказали за то, что, находясь на промзоне, он регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.

Алексей Навальный по видесвязи в Московском городском суде (фото из архива)

Алексей Навальный по видесвязи в Мосгорсуде (фото из архива)

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области, переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). "Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - сообщается в аккаунте Навального в соцсети Facebook в понедельник, 15 августа.

По словам политика, в ШИЗО его отправили пока на трое суток. "Но - радостно добавил и.о. начальника - в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", - добавил Навальный.

На прошлой неделе Алексей Навальный сообщил, что учредил "профсоюз зэков и тюремщиков" под названием "Промзона", чтобы защищать права заключенных и сотрудников колоний. Поначалу администрация ИК-6 восприняла официальное заявление Навального как шутку, но затем объявила создание профсоюза "незаконным" и вынесла оппозиционеру предупреждение.

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. В ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

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