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Алексей Навальный со своими адвокатами
Алексей Навальный со своими адвокатамиФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
Права человекаРоссия

Начальство колонии лишило Навального адвокатской тайны

Даниил Сотников
25 мин. назад

Навальному сообщили, что на него больше не распространяется право на адвокатскую тайну, поскольку он "совершает преступления прямо из мест лишения свободы".

https://www.dw.com/ru/nacalstvo-kolonii-lisilo-aleksea-navalnogo-advokatskoj-tajny/a-63058352

Руководство исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области, где отбывает срок оппозиционный политик Алексей Навальный, уведомило его, что на его общение с адвокатами больше не распространяется адвокатская тайна. Об этом сообщается в соцсетях Навального в четверг, 9 сентября.

"Вывели меня сейчас из камеры на комиссию, где начальство торжественно объявило: "Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов. Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем. Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня", - описал общение с руководством колонии Алексей Навальный.

По его словам, на вопрос, какие преступления он совершает, ему ответили, что это "секретная информация" и что политику не будут предоставлены материалы проверки. "Все, что вам положено знать: адвокатская тайна на вас больше не распространяется", - пересказывает Навальный слова комиссии. Как уточнила соратница политика Кира Ярмыш, он больше не может видеться с адвокатом наедине.

Кроме того, в адвокатской комнате заделали щель для передачи документов, и теперь Навальный общается с защитой через двойное пластиковое стекло, внутри которого решетка, рассказал он. "Теперь, если адвокат хочет согласовать со мной проект жалобы на колонию, он должен отдать его самой колонии, та через три дня мне, а потом обратная трехдневная дорога уже с моими правками", - сообщил политик, пояснив, что от его права на защиту, "и так призрачного, уже и формально ничего не остается".

За месяц Навальный провел в ШИЗО 21 день

С начала августа руководство колонии стало регулярно отправлять Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО). В первый раз ему назначили трое суток ШИЗО за расстегнутую верхнюю пуговицу на робе. Во второй раз Навальный получил пять суток в ШИЗО, так как он, по мнению администрации колонии, нарушил правила конвоирования, когда его отправили в ШИЗО в первый раз. В третий раз политик получил семь суток - за то, что он "слишком политически активен".

В четвертый раз за месяц Алексей Навальный был переведен в ШИЗО сразу после отбытия предыдущего срока - уже на 15 суток. "Не успел я выйти из ШИЗО, как они отправили меня обратно в ШИЗО еще на 15 суток и присвоили мне статус "злостного нарушителя", - сообщалось в твиттере политика.

Таким образом, с 12 августа по 8 сентября Алексей Навальный провел в ШИЗО 21 день и проведет еще 12. В начале сентября он сообщил, что подал административный иск к начальнику владимирской колонии с требованием признать его перевод в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы незаконным. 11 августа Навальный объявил, что создает профсоюз для "граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исправительной системы". В связи с этим он получил от администрации колонии предостережение, которое впоследствии оспорил в суде.

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