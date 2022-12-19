На 300-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 декабря (время московское).

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Российские войска в течение ночи трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. Никто не пострадал, однако повреждено около 10 частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач.

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Генштаб ВСУ в утренней сводке подтвердил поражение пункта постоянной дислокации российских военных в поселке Чаплинка в Херсонской области. Украинское командование уточняет информацию о погибших и раненых военных РФ.

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Видео Минобороны РФ, на котором министр Сергей Шойгу, по утверждению ведомства, "проверил передовые позиции российских подразделений", было снято в аннексированном Крыму в 85 километрах от линии фронта. К такому выводу пришли волонтеры проекта GeoConfirmed, геолоцировавшие место, над которым пролетал Шойгу.

Аналитики сравнили формы траншей, видных из иллюминатора вертолета Шойгу, со спутниковыми снимками, и таким образом установили точное местоположение министра. Это район города Армянск в 85 километрах от ближайших украинских позиций.

ISW: Путин не уговорил Лукашенко вступить в войну с Украиной

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Президенту России Владимиру Путину, судя по всему, не удалось убедить правителя Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Тот факт, что Путин на встрече в Минске, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив белорусского правителя скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку, отмечают аналитики. Эксперты ISW по-прежнему считают, что участие Беларуси в войне РФ против Украины маловероятно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отрицал, что Путин намерен обсудить с Лукашенко участие Беларуси в войне. В Кремле расценили такие утверждения как безосновательные. За несколько дней до начала войны Песков действовал аналогичным образом, категорически отрицая намерение Путина вторгнуться в Украину, однако нынешние слова пресс-секретаря российского президента, скорее всего, являются попыткой скрыть отчаянное желание Путина вовлечь Лукашенко в войну и очевидную - новую - неудачу в этом, констатируют аналитики.

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Элеватор в порту Одессы (фото из архива) Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

С начала действия в августе "зерновой сделки" Украина экспортировала 14,3 млн тонн сельхозпродукции, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. "Всего на данный момент было разрешено движение 1139 судов: 571 на прибытие в украинские порты и 568 - на выход из них", - сообщили в СКЦ.

Накануне из украинских портов вышли пять судов с общим грузом почти в 200 тыс тонн кукурузы, пшеницы и сои. Они направляются в Кению, Тунис, Ливию, Турцию и Испанию.

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Заявление Владимира Путина, что Россия не собирается "поглощать" Беларусь - это "верх иронии", заявили в Государственном департаменте США. "Я думаю, что подобное заявление следует рассматривать как верх иронии, когда оно исходит от лидера, который прямо сейчас стремится силой поглотить своего другого мирного соседа", - сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

"С первых дней этого конфликта и недель, предшествовавших ему, мы наблюдаем, как режим Лукашенко фактически уступает свой суверенитет, уступает свою независимость России", - добавил он, говоря об атаках Украины с территории Беларуси и сосредоточение российских сил в соседней стране.

Зеленский: Россия потеряла почти 100 000 солдат

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Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. "В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - написал Богомаз.

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Россия потеряла в войне почти 100 тысяч солдат, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. "Только вдумайтесь: Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь оккупантов. Ради чего? Ответа на этот вопрос ни у кого нет в Москве. И не будет. Они ведут войну и тратят жизнь людей - других людей, не своих близких, не свои собственные жизни, а других, и только потому, что какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибки и ужасно боится реальности. Но реальность говорит сама за себя", - сказал Зеленский в ежедневном видеообращении. По его словам, самой горячей точкой остается город Бахмут, а активные боевые действия ведутся на более чем 1300 километрах линии фронта.

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Почти 2,25 млн украинских детей по состоянию на начало учебного года были интегрированы в образовательные учреждения стран Евросоюза. Это почти 43 процента от общего количества украинских школьников, сообщила член группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно.

США обвинили генсека ООН в уступке российским угрозам

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США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он "очевидно уступил российским угрозам" и не отправил официальных лиц в Украину для проверки, правда ли Россия использует иранские беспилотники для атак. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 20 декабря.

"Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении. Мы разочарованы тем, что секретариат, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот совет", - заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

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Правительство Канады объявило о начале процесса ареста и конфискации активов на сумму 26 млн долларов компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщается на сайте МИД Канады.

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В Германии на сегодняшний день заморожено 5,046 млрд евро российских активов. Эту цифру представило федеральное правительство в ответ на запрос депутата Кристиана Гёрке (Christian Görke)

Залужный просит сурового наказания дезертирам

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США продолжают следить за расстановкой сил России в Беларуси, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Минск, она отметила, что американские власти давно обеспокоены ролью Беларуси в российско-украинском конфликте.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на другом брифинге также сообщил, что США внимательно следят за тем, "будет ли Беларусь оказывать дополнительную поддержку" России. В этом случае он пообещал "пропорциональный ответ путем введения дополнительных санкций".

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского ужесточить закон о дезертирстве и подписать соответствующий законопроект, одобренный Верховной радой. "Я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - написал Залужный.

По его словам, сейчас отказники могут заплатить штраф в размере до десяти процентов боевых выплат, а открытые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей. "Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть. Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать. Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны скорые действенные решения", - подчеркнул Залужный.

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Киев в темное время суток Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Вся ключевая инфраструктура Киева - больницы, метро и водонасосные станции - обеспечена электричеством, сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. Свет, по его словам, есть примерно у 20 процентов населения столицы. "Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света - это, к сожалению, реальность на сегодня", - сообщил Коваленко. По его словам, предсказать сроки возвращения к стабильной подаче энергии трудно, поскольку энергетики на всех уровнях не успевают восстановить функциональность системы между ракетными обстрелами.

Хроника событий 19 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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