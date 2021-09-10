Россия и Беларусь утвердят дорожные карты интеграции в ноябре

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября. На заседании планируется окончательно утвердить пакет из 28 дорожных карт по углублению интеграции двух стран, заявил Лукашенко в пятницу, 10 сентября. Он указал, что пакет был согласован накануне на встрече лидеров двух стран. До ноября программы должны быть доработаны и приняты правительствами России и Беларуси.

Как пояснил после встречи с Лукашенко Путин, речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что согласование этих программ не является финальной точкой российско-белорусской интеграции, которая будет продолжена.

Правительство РФ опубликовало все пункты программы интеграции России и Беларуси

На сайте правительства России 10 сентября опубликованы все 28 союзных программ по интеграции России и Беларуси. Как следует из текста совместного заявления, они одобрены в пятницу в Минске на заседании Совета министров Союзного государства.

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