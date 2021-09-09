Москва и Минск договорились объединить энергетические рынки

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко по итогам многочасовой встречи в Кремле в четверг, 9 сентября, объявили о договоренностях по масштабной интеграции их стран. В частности, РФ и Беларусь должны в рамках Союзного государства объединить свои энергетические рынки, в том числе газа, нефти и электроэнергии.

Москва и Минск собираются до 1 декабря 2023 года подписать документ о создании объединенного рынка газа. До этого времени цена на российский природный газ для Беларуси останется на уровне 2021 года и даже не будет индексироваться на уровень инфляции. Таким образом, Беларусь и в 2022 году будет платить 128,5 доллара за 1000 кубометров газа.

"Общее платежное пространство"

Страны планируют интегрировать национальные платежные системы и создать "общее платежное пространство". Лукашенко даже не исключил возможность возвращения к теме единой валюты, но Путин заметил, что говорить об этом пока рано и что важнее проводить "единую макроэкономическую политику".

Всего представители России и Беларуси согласовали 28 союзных программ. До конца года должно пройти заседание Высшего госсовета союзного государства, где эти программы должны утвердить.

Путин отказался посредничать между Западом и Лукашенко

До конца 2022 года Россия переведет Беларуси около 630-640 млн долларов в виде кредитов по существующим договоренностям. "Новые кредиты нам не нужны", - заявил Лукашенко, хотя и выразил готовность забрать остатки кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), если Беларусь их полностью не израсходует.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что, несмотря на просьбы западных стран, не собирается вмешиваться в ситуацию на белорусско-литовской границе, через которую тысячи мигрантов пытаются попасть в страны Европейского Союза. "Мой ответ такой: идите, разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете? Поэтому Россия здесь ни при чем", - отметил Путин, при этом сравнив Лукашенко с радикальным исламистским движением "Талибан", с которым западные страны идут на переговоры.

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