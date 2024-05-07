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Беларусь объявила о "внезапной проверке" тактического ЯО

Лиза Ламбрехт
7 мая 2024 г.

Александр Лукашенко распорядился провести "внезапную проверку" тактического ядерного оружия в Беларуси. Ранее об учениях с ТЯО объявило Минобороны РФ.

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Ракетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс "Искандер" (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/picture alliance

Правитель Беларуси Александр Лукашенко распорядился провести "внезапную проверку" средств носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом во вторник, 7 мая, заявили в белорусском Минобороны.

По словам главы министерства Виктора Хренина, в готовность будут приведены дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Хренин заявил, что будет проверен "весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".

Россия проведет учения с тактическим ядерным оружием

Накануне с похожим заявлением выступило Минобороны России. В ведомстве объявили о проведении учений с тактическим ядерным оружием неподалеку от украинской границы по поручению президента Владимира Путина.

С начала полномасштабной войны России против Украины власти РФ неоднократно упоминали об угрозе применения ядерного оружия, пытаясь таким образом помешать поставкам западной военной помощи Киеву. На этот раз в Кремле обосновали решение провести маневры с ТЯО "провокационными заявлениями и угрозами отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Учения собираются провести "в ближайшее время". В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения маневров не уточняется.

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