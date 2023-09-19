Беларусь приостановила действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе МИДа Беларуси, приняла Палата представителей РБ.

Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе белорусского МИДа, приняла Палата представителей РБ, сообщило во вторник, 19 сентября, государственное информагентство "БелТА". Оно обосновало это решение "целями обеспечения национальных интересов Республики Беларусь".

На практике, как сообщается, это будет означать, что Минск не будет делиться с Варшавой и Прагой информацией о своих обычных вооружениях и технике. Кроме того, Беларусь не будет принимать от Польши и Чехии инспекции, которые могли бы следить за соблюдением ограничений на количество этих вооружений, установленных положениями ДОВСЕ. В отношении других стран РБ продолжить выполнять условия ДОВСЕ, подчеркивается далее.

"БелТА" напоминает: Варшава и Прага в 2022-2023 годах уведомили Минск, что приостанавливают выполнение ДОВСЕ в отношении Беларуси. МИД РБ решил, что может принять зеркальные меры в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.

Россия начала выход из ДОВСЕ в мае

В конце мая 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ Россией. В МИД РФ тогда заявляли, что для завершения процесса выхода России из договора "в соответствии с его положениями" потребуется около полугода.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и ратифицирован РФ и РБ в июле и октябре 1992-го соответственно. ДОВСЕ предусматривает ограничение суммарного количества вооружений и техники пяти основных категорий: танков, боевых бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Кроме того, в договоре прописаны механизмы проверки соблюдения этих обязательств - обмен информацией между странами-участницами и взаимные инспекции.

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