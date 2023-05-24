Бахмут исчез из сводок ВСУ и другие события 455-го дня войны

Бен Уоллес прибыл в Киев. США начнут учить украинцев на танках Abrams. Участники рейда в Белгородскую область сообщили о потерях. Совфед РФ одобрил денонсацию ДОВСЕ. В РФ будут судить взятых в плен иностранцев.

На 455-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 24 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит главы Минобороны Великобритании в Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Они обсудили натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также видение Украины в усилиях по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира Зеленского, говорится в сообщении пресс-службы украинского Минобороны.

Бен Уоллес и Алексей Резников Фото: Ukrainian Defence Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance

Кроме того, обсуждалась передача ВСУ британского вооружения, "особенно оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", - приводит пресс-служба слова Резникова. По словам Уоллеса, Великобритания предоставила "такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре". Резников впервые подтвердил, что Украина применяет британские крылатые ракеты.

Бахмут пропал из сводок Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 23 мая впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте, обратили внимание аналитики из американского Института изучения войны ISW. Эксперты предполагают, что это может быть связано с дальнейшим продвижением сил "Группы Вагнера" вглубь города. В институте напоминают также, что украинские официальные лица заявили о замедлении темпов боев на Бахмутском направлении на фоне продолжающихся ограниченных контратак ВСУ на окраинах города 23 мая. Отдельного сообщения о Бахмуте не было и в сводке Генштаба ВСУ за 24 мая.

Боестолкновения в Белгородской области

Вооруженные силы Украины не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область, но оказывали им поддержку и защищали украинскую границу, заявил газете The New York Times высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

О рейде в Белгородскую область в среду провели пресс-конференцию в приграничных районах Украины более десятка бойцов Русского добровольческого корпуса (РДК) и добровольческого формирования "Легион Свобода России". Как утверждают в РДК, его бойцы не понесли потери убитыми. Представитель второго формирования сообщил о двух убитых и десяти раненых.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в Белгородской области были убиты около 70 "диверсантов". Российское ведомство также опубликовало видео с несколькими единицами западной военной техники, которая, как оно утверждало, была подбита или захвачена военными РФ. На вопрос о западной технике один из командиров РДК Денис Капустин сослался на слова Владимира Путина, который в 2014 году заметил о вооружении сепаратистов в Донбассе, что такую технику "можно купить в любом военторге".

В свою очередь представитель Пентагона Пэтрик Райдер заявил, что США "не давали согласия на какую-либо передачу техники, а Украина не просила о передаче техники так называемым военизированным организациям". "Мы ввели очень строгие процедуры, в смысле мониторинга конечного пользователя, и успешно работаем с нашими украинскими партнерами на этом направлении", - сказал он.

Обучение украинцев на танках Abrams и самолетах F-16

Танки M1A1 Abrams Фото: INTS KALNINS/REUTERS

США на будущей неделе начнут обучение украинских военных обращению с танками M1A1 Abrams, сообщил Патрик Райдер радиостанции Voice Of America. Как рассказал другой высокопоставленный военный американский чиновник на условиях анонимности, около 250 военнослужащих ВСУ на нынешней неделе прибудут в Германию, где они будут проходить обучение в течение 10 недель - управлять танками, маневрировать ими в общевойсковом бою и заниматься техническим обслуживанием. Учиться они будут на 31 танке Abrams, которые ранее в мае были доставлены в ФРГ. Другая партия из 31 танка M1A1 Abrams в настоящее время проходит дооснащение в США и будет поставлена в Украину осенью, сообщает радиостанция.

Дания будет обучать украинских пилотов работе с истребителями F-16, сообщил по итогам визита в страну председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. "Самое важное, с чем мы возвращаемся из страны, это договоренность о том, что Дания начинает обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Мы прекрасно понимаем, что значит этот первый шаг. Это означает, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше превосходство в небе, которое поможет закрыть небо", - сказал Стефанчук.

Германия попросила Швейцарию продать танки Leopard 2

Правительство Швейцарии призвало парламент одобрить запрос Германии на продажу 25 танков Leopard 2 немецкому оборонному концерну Rheinmetall, сообщила пресс-служба швейцарского бундесрата. Эти танки списаны, и швейцарская армия не планирует их использовать в будущем, говорится в сообщении. Если парламент одобрит запрос, кабинет министров может выдать разрешение на реэкспорт.

Танк Leopard 2 швейцарской армии Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

С соответствующим письмом в Минобороны Швейцарии в конце февраля обратились министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек. Они заверили, что эти танки не будут отправлены в Украину, а предоставлены одной из стран НАТО или ЕС, чтобы закрыть их собственные потребности в вооружении в связи с оказанной военной помощью Украине. На вооружении швейцарской армии имеется 134 танка Leopard 2, еще 96 таких танков находятся на хранении.

Минобороны РФ: Украина атаковала корабль Черноморского флота

Минобороны РФ обвинило Украину в атаке корабля Черноморского флота "Иван Хурс" тремя морскими беспилотниками, совершенной ранним утром 24 мая. По данным ведомства, дроны были уничтожены "огнем из штатного вооружения", корабль не пострадал. Как утверждается, инцидент произошел в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, где корабль обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Украинские власти пока не комментировали заявление российских военных.

Совфед РФ одобрил денонсацию ДОВСЕ

Совет Федерации РФ одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Этот документ был подписан странами НАТО и государствами Организации Варшавского договора, включая СССР, он вступил в силу в ноябре 1992 года. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

В Ростове начнется суд над иностранцами за участие в войне

В России в конце мая начнется суд против пяти иностранцев, которых обвиняют в участии в военных действиях в Донбассе на стороне Украины. Первое заседание пройдет 31 мая в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе суда. Как сообщает "РИА Новости", шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

По данным ТАСС, пятерых иностранцев обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и ч. 3 ст. 359 УК РФ "Наемничество". Кроме того, британцам Хили и Хиллу предъявили обвинение по ст. 430 УК "ДНР" "Наемничество".

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