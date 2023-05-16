  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Самолет Су-27 российских ВВС
Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO
КонфликтыРоссия

Госдума денонсировала договор об армиях в Европе

Лиза Ламбрехт
59 мин. назад

Госдума РФ денонсировала ДОВСЕ. Договор устанавливал квоты на количество военной техники, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

https://p.dw.com/p/4RPPo

Государственная дума РФ во вторник, 16 мая, приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение было принято "в интересах российских граждан".

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия), вступив в силу 9 ноября 1992 года. Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники - включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты, - которой могли обладать подписавшие его страны.

Приостановка участия РФ

В 1999 году ДОВСЕ решили адаптировать, исходя из новой политической реальности, однако страны Североатлантического альянса не стали ратифицировать адаптированный договор, требуя от России выполнения обязательств по выводу войск из Грузии и Приднестровья, а страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и ряд балканских государств (Словения, Албания и Хорватия) отказались к нему присоединяться.

Россия приостановила свое участие в договоре в 2007 году, требуя от стран НАТО ратифицировать это соглашение. В 2015-м РФ приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Смотрите также:

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Неожиданная новость из Киева: темой июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет не только вступление в альянс Швеции, но и дискуссия о членстве в НАТО Украины. Об этом заявил в украинской столице 20 апреля Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину с необъявленным визитом, первым с начала полномасштабного вторжения России. О чем заявили Столтенберг и Зеленский?
20 апреля 2023 г.30:09 мин.
external

Воюет ли Запад с Россией и что говорят об этом в Берлине. DW Новости (30.01.2023)

Воюет ли Запад с Россией и что говорят об этом в Берлине. DW Новости (30.01.2023)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает своей задачей "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между РФ и НАТО". Он заверил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает также. Ранее Бербок подверглась резкой критике из-за двусмысленного заявления, сделанного ею 24 января на заседании ПАСЕ.
Политика30 января 2023 г.31:50 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные в районе Бахмута в Донецкой области Украины

Британская разведка подтвердила успехи ВСУ под Бахмутом

Конфликты32 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Риши Сунак обнимает Владимира Зеленского

Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

Конфликты20 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Политика22 ч. назад61:55 мин.
Михаил Подоляк во время интервью Константину Эггерту

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Конфликты22 ч. назад
Акция протеста в Берлине против смертных казней в Иране

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

Права человека11 ч. назад
Производство автомобилей "Мерседес" на заводе Mercedes-Benz Group в Зиндельфингене (ФРГ)

Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Экономика и бизнес20 ч. назад
Реджеп Тайип Эрдоган, 14 мая 2023 года

Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции

Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции

Политика21 ч. назад
На главную страницу