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ПолитикаВенгрия

Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ

Евгений Жуков
10 апреля 2024 г.

В ответ на денонсацию ДОВСЕ Россией приостановить участие в договоре решили все страны НАТО. Теперь за этот шаг проголосовал парламент Венгрии.

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Здание венгерского парламента в Будапеште
Здание венгерского парламента в БудапештеФото: Anna Szilagyi/AP Photo/picture alliance

Депутаты Государственного собрания Венгрии проголосовали за приостановку участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В ходе голосования в среду, 10 апреля, за это решение выступили 177 парламентариев, пятеро проголосовали против, сообщает Daily News Hungary.

Теперь документ должен поступить на подпись к президенту Венгрии.

В ноябре 2023 года решение о приостановке действия ДОВСЕ приняли все страны НАТО в ответ на аналогичный шаг Москвы. "Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства - члены НАТО соблюдают его, а Россия - нет, была бы неприемлемой. Вследствие этого участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется", - подчеркивалось в заявлении стран альянса.

Закон о денонсации ДОВСЕ президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2023 года, процедура выхода из договора была завершена спустя полгода - 7 ноября.

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