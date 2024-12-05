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СМИ: Мальта аннулировала визу Захаровой из-за стран Балтии

Екатерина Венкина
5 декабря 2024 г.

Агентство dpa со ссылкой на диписточники сообщило, что выдачу Захаровой визы оспорили Эстония, Латвия и Литва. Лавров прилетел в Валлетту на встречу Совета глав МИД ОБСЕ.

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Мария Захарова
Мария Захарова (фото из архива)Фото: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Мальта аннулировала визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед встречей Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5-6 декабря в Валлетте. МИД Мальты связал решение с запретом Захаровой на въезд в страну, передало в среду, 4 декабря, агентство dpa.

Изначально в отношении Захаровой было сделано исключение. Однако правовые нормы ЕС предусматривает, что страны-члены сообщества могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, три страны - Эстония, Латвия и Литва - выступили с возражением против сделанного исключения. Они обосновали это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ.

В Москве назвали решение "беспрецедентным"

В Москве с раздражением отреагировали на решение Мальты. "Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", - заявили в МИД РФ.

Там добавили, что в ходе встречи в Валлетте "особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД".

Сама Захарова назвала решение кознями "западной гидры".

Представитель МИД РФ с февраля 2022 года находится в санкционном списке ЕС.

Лавров прибыл в Валлетту

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл в Валлетту, передали российские госагентства.

Как уточнило dpa, министр прилетел на Мальту на борту российского лайнера - несмотря на то, что самолетам РФ закрыт доступ в воздушное пространство ЕС.

Это - первый визит Лаврова в страну Евросоюза с начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года.

В Валлетте планируются двусторонние встречи министра с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, указали в МИД РФ.

Проблемы с заправкой самолета Лаврова

Ранее, 14 ноября, проект "Новый мир" сообщил, что самолет специального летного отряда "Россия", на котором совершает перелеты министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, испытывает проблемы с заправкой в других странах из-за санкций, введенных после начала войны в Украине.

По словам Лаврова, в 2023 году, когда он отправился в ЮАР представлять президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была "целая история" с тем, чтобы улететь обратно. " Оказалось, что практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, не принадлежат ЮАР", - сообщил Лавров.

Он добавил, что аналогичная ситуация произошла во время его визита в еще одну страну БРИКС - Бразилию. "Невозможно было заправиться. Конечно, это раздражает", - пожаловался министр.

В отношении Лаврова действуют персональные санкции США, ЕС и Великобритании.

 

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