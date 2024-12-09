Исламисты в Сирии гарантировали безопасность военных баз РФ

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" полностью захватили провинции Латакия и Тартус, где находятся военно-морская и авиационная базы ВС РФ.

Исламисты, захватившие власть в Сирии, гарантировали безопасность военных баз и дипломатических представительств России на территории страны. Об этом сообщило в воскресенье, 8 декабря, российское госагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в Кремле.

"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", - сказал собеседник агентства.

Положение ВС РФ в Сирии

Другой источник ТАСС в Сирии рассказал, что оппозиция полностью контролирует прибрежные регионы Тартус и Латакия, где находятся российские авиабаза Хмеймим и военно-морская база. "Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме", - отметил собеседник.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 8 декабря сообщило, что Россия выводит свои военные корабли из порта Тартус. К такому же выводу пришли и некоторые OSINT-наблюдатели.

Прокремлевский Telegram-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, описывает ситуацию более критически: "Военное присутствие России в Ближневосточном регионе висит на волоске", "база Хмеймим отрезана, российские военные корабли выведены из порта Тартуса на рейд, чтобы снизить угрозу со стороны решивших их обстрелять шальных бандформирований".

Захват исламистами власти в Сирии

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начали масштабное наступление на правительственные войска президента Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаск и свергли режим Асада. По данным МИД РФ, тот "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило, что он вместе с семьей находится в Москве.

Во время стремительного наступления оппозиции российские войска поддерживали правительственные силы Асада, наносили по повстанцам удары авиацией и с кораблей. По мере успехов оппозиции стали появляться слухи о подготовке российского контингента к эвакуации.