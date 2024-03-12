РФ закрыла въезд 347 политикам и деятелям стран Балтии

Въезд в Россию запретили политическому руководству, общественным деятелям и журналистам Латвии, Литвы и Эстонии в связи с их "враждебной политикой", заявил МИД РФ.

Россия запретила въезд на свою территорию 347 гражданам Литвы, Латвии и Эстонии - министрам, депутатам парламентов, общественным деятелям и журналистам. Решение связано с "враждебной политикой" стран Балтии в отношении России и "активным лоббированием" тремя государствами санкционных мер против РФ, сообщила во вторник, 12 марта, пресс-служба МИД РФ .

Кроме того, Москва обвинили Латвию, Литву и Эстонию во "вмешательстве во внутренние дела России", "гонениях на русскоязычное население" и "кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям", а также поставках оружия Украине, уже третий год обороняющейся от полномасштабного российского вторжения.

Среди прочих в перечне числятся экс-президенты Латвии и Эстонии Вайра Вике-Фрейберга и Керсти Кальюлайд, премьер-министры Эстонии и Латвии Кая Каллас и Эвика Силиня, главы МИД трех стран Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна, а также главы министерств обороны, юстиции, финансов и внутренних дел, спикеры и депутаты парламентов этих государств. Полный список в заявлении не приводится. Как отметили на Смоленской площади, перечень может быть расширен в любое время.

Россия объявила в розыск десятки европейских политиков

В феврале стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас "по статье УК". В розыск объявлен также госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, министр культуры Литвы Симонас Кайрис и другие представители властей стран Балтии, в том числе 83 политика и чиновника из Латвии.

Конкретные причины объявления балтийских политиков в розыск МВД не приводит, но разъяснения внес пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране", - заявил он. В общей сложности МВД России разыскивает не менее 160 европейских политиков и чиновников из-за сноса советских памятников.

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