"Гибридная операция РФ": в Эстонии задержаны 10 человек

Следственные органы Эстонии полагают, что разбившие окна в автомобилях главы МВД и одного журналиста действовали по поручению спецслужб РФ. По этому делу задержаны 10 человек.

Эстонские органы безопасности предполагают, что за нападениями на автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и одного из эстонских журналистов стоит Россия. По этому делу начиная с декабря уже задержаны 10 человек, которые, по данным следствия, действовали по поручению российских спецслужб, сообщила во вторник, 20 февраля, полиция безопасности Эстонии (КаПо) .

В сообщении не указывается имя журналиста, в машине которого, как и в автомобиле главы МВД, в начале декабря были разбиты окна, однако новостной портал Delfi пишет, что речь идет о главном редакторе русскоязычной версии этого издания Андрее Шумакове.

Гибридная операция против безопасности Эстонии

По сведениям КаПо, собранные в рамках уголовного производства данные свидетельствуют о том, что "гибридная операция против безопасности Эстонской Республики", которую координировали российские спецслужбы, была направлена на нагнетание страха и напряженности в эстонском обществе.

В сообщении также указывается, что подозреваемые, среди прочего, занимались осквернением мемориалов в Эстонии.

По ходатайству прокуратуры под стражу были заключены шестеро задержанных человек. По словам государственного прокурора Эстонии Трийну Олев, в числе задержанных есть как российские, так и эстонские граждане, у некоторых из них два паспорта. Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон уточнил, что большинство из них ранее имели судимости, они были завербованы через социальные сети, а за совершение нападений получили "определенное финансовое вознаграждение".

В связи с этим делом в эстонский МИД вызван временный поверенный в делах России в Эстонии.

В Латвии задержали осквернившего мемориал

В тот же день Служба госбезопасности Латвии (СГБ) сообщила, что 8 февраля на пограничном пункте "Патерниеки" был задержан гражданин Эстонии и России, которого подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации в Латвии и других странах Балтии. По данным СГБ, он в конце января облил красной краской памятник латышским легионерам в латвийском Джуксте.

В пресс-релизе СГБ сообщается, что в рамках расследования латвийская спецслужба тесно сотрудничает с соответствующими структурами Эстонии и Литвы, поскольку существует вероятность, что задержанный мог совершить похожие действия и в других странах Балтии.

Смотрите также: