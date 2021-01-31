ФБК призвал Байдена ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо на имя президента США Джо Байдена список из 35 россиян, "играющих ключевую роль в пособничестве Путину", и призвал лишить их доступа к американским финансовым учреждениям и запретить въезд в США. Об этом сообщил в субботу, 30 января, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в ходе видеозвонка с несколькими американскими журналистами.
Данные санкции будут гораздо более эффективными, чем предыдущие меры США и их союзников, направленные на сдерживание действий Кремля, отметил он. Глава ФБК указал, что до сих порштрафные меры Соединенных Штатов и ЕСбыли нацелены в основном на менее высокопоставленных представителей РФ, которые не владеют активами за границей и не ездят на запад, поэтому данные ограничения не принесли должного результата.
Три категории списка
В разговоре с американскими журналистами Ашурков сообщил, что фигурантов списка из 35 человек можно разделить на три категории, пишет издание USA Today. В первую входят "близкие друзья и кошельки Путина" - богатые россияне, которые, по его словам, хранят деньги российского президента и его окружения. Среди прочих в этом списке числится миллиардер Роман Абрамович и заместитель председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
Во вторую группу попали чиновники российского правительства, участвующие в подавлении политических и гражданских свобод в России, в третью - оперативники, причастные к преследованию Навального и Фонда борьбы с коррупцией, отмечает USA Today.
В свою очередь CNN сообщает, что в направленном Байдену списке фигурирует также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам авторов письма, он "покрывал отравление Навального" и препятствовал усилиям по его эвакуации на лечение в Германию. По данным телеканала, восемь человек из 35 вошли в "приоритетный шорт-лист", ФБК призвал ввести санкции против них в первую очередь.
Единственно верного решения не существует
При этом Ашурков заявил, что не существует единственно верного решения для того, чтобы настоять на освобождении Навального, который после возвращения из Германии был арестован до 15 февраля, а также для изменения агрессивной тактики Кремля в отношении Запада. Вместе с тем "что-либо меньшее", чем санкции против ближайшего окружения Путина, не заставит российские власти изменить политику, говорится в письме, имеющемся в распоряжении CNN.
Одновременно Ашурков указал, что команда Навального планировала обнародовать список после того, как будет собрано полное досье в отношении фигурирующих в нем лиц, но арест оппозиционера продемонстрировал необходимость незамедлительных действий.
Белый дом подтвердил получение письма ФБК
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности президента США Эмили Хорн подтвердила получения письма ФБК.
31 января в России проходит второй день массовых протестов в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок".В первый день протестов 23 января акции прошли в Москве и многих других городах России и мира. По данным оппозиции, в них участвовали около 160 тысяч человек. По итогам акций был задержан 4051 человек, сообщил "ОВД-инфо". Возбуждено более 20 уголовных дел.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль