 В Москве и Московской области заключенных привлекли к работе на стройках | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

В Москве и Московской области заключенных привлекли к работе на стройках

В России 188 тысяч заключенных могут отбывать наказание в виде принудительных работ. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работа на стройках для заключенных добровольна и оплачивается.

Стройка в Москве

Стройка в Москве (фото из архива)

В Москве и Московской области заключенных "в виде эксперимента" задействовали на строительстве объектов, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве РФ строительную отрасль. "Строителей уже привлекли и, кстати, очень успешно привлекли. При недостатке ресурсов... они там собрали полторы тысячи человек работать на стройке", - пояснил Хуснуллин в интервью изданию РБК, опубликованном в пятницу, 4 июня.

Предложение привлечь заключенных к работе на стройках уже обсуждалось с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), заявил Хунсуллин, указав, что речь идет о добровольном и оплачиваемом труде. Из-за пандемии и связанным с ней оттоком мигрантов строительный бизнес столкнулся с дефицитом кадром, в результате выросли зарплаты рабочих и цены на строящееся жилье, пояснил Хуснуллин.

По его словам, планируется, в частности, привлечь заключенных к строительству Восточного полигона РЖД. "В той зоне много исторически сконцентрировано мест заключения. Поэтому чем людям там в лагерях сидеть, пусть работают", - сказал Хуснуллин, отметив, что вопрос качества работы заключенных обеспечит Стройконтроль.

188 тысяч заключенных "имеют право" работать

Из 482 тысяч человек, которые находятся в местах лишения свободы в России, 188 тысяч человек "имеют право" отбывать наказание в виде принудительных работ, сообщал в мае директор ФСИН Александр Калашников. Он также предложил на добровольной основе привлечь таких заключенных к работе на объектах. Идею поддержали Следственный комитет РФ и министерство юстиции, а также омбудсмен Татьяна Москалькова.

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    Автор: Сабине Ольце, Виктор Вайц


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