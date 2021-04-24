Трудовые мигранты в России. Вернутся ли нелегалы в Узбекистан?

Республики Центральной Азии в середине апреля получили сразу три противоречивых сообщения из Москвы, касающихся трудовой миграции в Россию. Так, 14 апреля заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сказал, что необходимо снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов в Москву. Но16 апреля первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ озвучил требование России: до 15 июня страны СНГ должны "забрать" своих нелегальных мигрантов, находящихся в России . Иначе российские власти примут серьезные меры, "вплоть до выдворения и закрытия границ". А 21 апреля МВД РФ напрямую обратилось к трудовым мигрантам и иностранным диаспорам, и сообщило, что им достаточно обратиться к территориальным органам внутренних дел, и их без проблем и санкций легализуют.

Сколько нелегальных мигрантов из Центральной Азии в России

В первую очередь, заявления, прозвучавшие из Москвы, должны заинтересовать власти Узбекистана, поскольку именно из этой республики, по данным МВД РФ, в Россию прибыло наибольшее число нелегальных мигрантов - 332 000. Для сравнения, по тем же данным, таджикских нелегалов - 247 000, киргизских - 115 000, казахских - 49 000. И хотя источник DW в силовых структурах РФ дал понять, что разные российские ведомства имеют разные данные по учету мигрантов, и к столь точной цифре - 332 000, определяющей число нелегалов, относятся скептически, журналист Алишер Назаров (имя изменено), живущий в Узбекистане, подтвердил, что это число соответствует той оценке, которую провела группа узбекских гражданских активистов, недавно вернувшихся из России.

Эта группа отправилась в Россию, мотивированная многочисленными семьями узбекистанцев, потерявших своих родственников, уехавших на заработки. Она побывала в различных городах РФ и составила свою статистику по нелегалам-узбекам. Но обнародовать ее в Узбекистане пока не имеет возможности, поскольку ее участники опасаются неадекватной реакции властей республики на собственную инициативу.

"Они побывали на встречах с дипломатами Узбекистана в Москве, но там какой-либо значимой информации им выяснить не удалось, лишь было заявлено, что посольства и консульства оказывают помощь тем, кто сам приходит туда. После этого они изменили методику. Они объехали ряд крупных городов, пообщались с неформальными лидерами местных узбекских общин, поработали со списками "своих", которые у этих лидеров имеются, сверяли их. По оценке, данной активистами, узбеков-нелегалов во всех регионах России действительно более 300 000. В основном это те, кто остался в РФ до пандемии.

При этом, рассказывает DW Алишер Назаров, среди них наиболее заметную категорию составляют те, кто остался в России после начала пандемии, поскольку работодатели давали гарантии выплачивать компенсации, но, по прошествии нескольких месяцев, не смогли их выполнить. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в других больших городах их какое-то время поддерживали мизерными зарплатами, кого-то расселили по общежитиям, о чем позаботились власти в России, давали пайки, обещали работу, но большинство работу так и не получили.

Таджикские строители в Москве

Эти люди готовы легализоваться и продолжить трудовую деятельность в России. Но есть другая категория нелегалов - это те, кто уже привык к нелегальному положению, находит средства в России благодаря незаконной деятельности и не станет добровольно идти на легализацию и на возвращение в Узбекистан. "По данным активистов, российские полицейские на местах часто знают о нахождении на "своей земле" таких нелегалов, и об их связях с криминалом, но закрывают на это глаза либо за взятки, либо, иногда, даже используют этих "несуществующих людей" в своих целях", - говорит Алишер Назаров.

Сколько мигрантов не хватает российскому бизнесу?

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов исходит из того, что трудовые мигранты необходимы российскому бизнесу: "За пандемию коронавируса из страны выехали примерно 400 000 тысяч, и, по ситуации на апрель, 600-800 тысяч не заехали в Россию весной. То есть, не хватает, по меньшей мере, миллиона человек. В основном это спрос на рабочих на приусадебных стройках и хозяйствах, плюс сейчас впереди посевная, и на полях не будет хватать рук".

Собеседник DW отмечает, что за период пандемии власти России сумели провести оргнабор мигрантов в Узбекистане - стране с наибольшим потенциалом для экспорта рабочей силы. Но этот проект губит ограничение, что набирать иностранцев могут только организации, у которых годовой оборот не менее 2 миллиардов рублей и не менее 250 штатных сотрудников. "Наверное, в этом есть логика с точки зрения прозрачности. Фирмы такого крупного масштаба вряд ли будут с мигрантами мухлевать, слишком велики штрафы. Но очень много мигрантов заняты в малом, в среднем, и в микробизнесе, и получается, что, условно говоря, "строителям БАМа"дают возможность набрать себе иностранных работников, а если предпринимателю нужны три официанта, он их набрать не может", - рассуждает глава Федерации мигрантов России. Он считает, что если границы закрыты в связи с борьбой с коронавирусом, то надо организовать для иностранцев тесты, карантин, придумать механизм, который позволил бы убедиться, что они не более опасны, чем жители Рязани или Тулы, например, и дать им затем работать. Без ограничения, что это возможно только на крупных фирмах.

Будет ли Узбекистан возвращать из России нелегалов?

В свою очередь, возвращать домой нелегалов не торопится и Ташкент. С одной стороны, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило о том, что более 200 000 граждан Узбекистана, нелегально работающих в РФ, предупреждены о депортации в случае, если не выйдут "из тени". Кроме того, агентство известило о том, что это оно договорилось с Россией - если нелегал обратится в подразделения МВД по вопросам миграции по месту своего фактического нахождения до 15 июня текущего года, его не депортируют. С другой стороны, по оценке ташкентского политолога Юрия Черногаева, новости о положении нелегальных мигрантов в России и их возвращении оттуда не вызвали резонанса в Узбекистане, где, как он считает, нет консолидированного общества, и проблемы конкретных мигрантов интересуют людей на уровне той или иной общины, махали, но не шире.

А по информации Алишера Назарова, в Кабмине Узбекистана после заявления Александра Горового озаботилась вопросом возвращения незаконных мигрантов, но когда там посчитали, сколько нужно потратить бюджетных денег, чтобы этих людей вывезти из России, то решили дать задний ход. "По моим сведениям, неформально говорилось о том, что пока не надо проявлять повышенную инициативу, поскольку узбеки в России как-нибудь сами найдут способы выжить", - сообщил журналист.

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