 Спасут ли российский бизнес трудовые мигранты из Узбекистана? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 02.02.2021

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Мир

Спасут ли российский бизнес трудовые мигранты из Узбекистана?

Эмиссары российского бизнеса из-за пандемии экстренно отбирают работников в Узбекистане. Снимет ли это остроту дефицита рабочих рук на стройках России и проблемы безработицы в регионе?

На московской стройке

На московской стройке

По поручению президента Владимира Путина правительство России до 1 марта 2021 года должно создать условия для упрощенного привлечения трудовых мигрантов на строительные работы в Россию. Вдекабре 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой разрешить квалифицированным иностранным работникам многократно въезжать в страну и оформлять электронное продление виз. А министерство строительства предложило организовать целевой ввоз строителей в Россию, и упростить им порядок въезда.

В пресс-службе правительства РФ подтвердили DW, что вопрос о том, когда планируется издать соответствующее постановление, какие правительственные институты участвуют в этом, и кто отвечает за его решение, сейчас прорабатывается. По сообщениям российских СМИ, из-за ограничений на въезд в Россию в результате пандемии коронавируса дефицит рабочей силы в строительстве составляет более 190 тысяч человек.

Сколько трудовых мигрантов не хватает России?

Впрочем, в интервью DW президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов приводит другую калькуляцию.

Трудовые мигранты, застрявшие в аэропорту Внуково

Трудовые мигранты, застрявшие в аэропорту Внуково во время первой волны пандемии

"Точных данных нет ни у кого. Я в конце года встречался с послами всех республик, откуда в РФ едут мигранты. Мы суммарно посчитали, сколько с начала пандемии было организовано вывозных рейсов, чартеров. Вышло, что с начала пандемии уехало около 400 тысяч мигрантов. Плюс еще порядка миллиона, которые не приехали из-за закрытия границы в марте 2020 года. Эта весенняя миграция, направляющаяся традиционно на сельскохозяйственные работы, в среднем составляет примерно 15 процентов от общего числа мигрантов. Возник отложенный дефицит", - поясняет он.

Что касается структуры возникшего дефицита, то Вадим Коженов обращает внимание на "круговую миграцию". "Если у вас резко пропали работники-мигранты в сфере ЖКХ, и стало заметно, что улицы не убираются, принимается решение повысить тут зарплату. Тогда таксисты-мигранты идут в дворники. Стало не хватать таксистов. Им прибавили ставку - стало не хватать строителей", - отмечает глава ФМР.

Россия ищет строителей в Узбекистане

В этой ситуации российское министерство строительства пошло на экстренные шаги в сторону Узбекистана и Таджикистана. Оно заявило об учреждении спецкомиссий, которые будут работать с этими странами по прямым запросам российских работодателей. Ташкентский политолог Юрий Черногаев рассказал о том, что в Узбекистане уже находится делегация, составленная из сотрудников АО "ПИК-Индустрия" и ООО "Техстрой". Она отбирает людей на российские стройки. "К примеру, в Фергане россияне выбрали себе 452 специалистов", - продолжает он. Но такой механизм не является решением проблемы дефицита рук для российского бизнеса.

Трудовые мигранты в Москве

Трудовые мигранты в Москве

"В России действует 635-е постановление правительства, по которому границы закрыты. В нем прописан порядок привоза иностранцев, согласно которому какой-то орган исполнительной власти - Минстрой ли, Минсельхоз ли, сам согласовывает с ФСБ списки и конкретный КПП, через который можно завезти людей", - напоминает Вадим Коженов. Сложность в том, что списки составляют чиновники, а работники нужны бизнесменам, подчеркивает он. "А бизнесмен не может сам с ФСБ согласовать список. Он должен в этом убедить министерство. Если у него есть знакомый министр, он это сможет решить. Или если решается большая государственная задача. Но такими методами массовый дефицит не покрыть", - продолжает собеседник DW.

Трудовая миграция влияет на безопасность Узбекистана

Еще острее вопрос о массовой трудовой миграции стоит для Узбекистана. По мнению Юрия Черногаева, для России это - нехватка рук в экономике, а для Узбекистана - это проблема государственной безопасности. По официальным данным министерства занятости Узбекистана, из 19 миллионов трудоспособных на конец прошлого года полностью безработных было 2,2 миллиона.

"А неполностью занятых - около 5 миллионов. В теневой экономике  - 8 миллионов, и это, я полагаю, очень оптимистичные цифры. 27 января на совещании по вопросам занятости молодежи президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что уровень безработицы среди 18-30-летних граждан составляет 17 процентов. Это голодные и злые мужики, у которых на руках многочисленные семьи. И эти люди готовы на все, в том числе готовы примкнуть к бандитским или радикальным структурам - лишь бы кормили", - отмечает политолог.

Постановление президента Узбекистана предусматривает отправку в 2021 году в Россию 100 тысяч трудовых мигрантов. При этом республиканское министерство занятости готово обеспечить отправку только 14 тысяч. Но и у этих людей возникли сложности. Журналистский источник DW в Узбекистане на условии анонимности сообщил, что на этой неделе пообщался с несколькими жителями Узбекистана, отобранными на работу в Россию.

Сначала взятка, потом работа в России   

По словам источника, для того, чтобы получить возможность попасть в списки кандидатов на отбор, люди должны были заплатить взятку местным чиновникам - от 500 долларов и выше.

Трудовые мигранты на московской стройке

Трудовые мигранты на московской стройке

Далее, они теперь проходят непростую процедуру регистрации, которая обеспечит взимание с них налога в Узбекистане, вне зависимости от того, будут ли они платить налоги в России. "Сейчас среди первых мигрантов, отправляющихся в Россию по новой схеме, настроение как у разведчиков, которые должны съездить и сориентироваться, стоит ли овчинка выделки", - сказал источник.

В свою очередь, глава ФМР Вадим Коженов считает, что "к тому моменту, когда правительство РФ раскачается на эффективное постановление об упрощенном приеме трудовых мигрантов", скорее всего, границы и так откроются. "До конца февраля вопрос должен быть проработан, но конкретики пока нет никакой, а это открывает широкое поле для мошенников в республиках", - подчеркнул собеседник DW.

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    Автор: Григорий Аросев


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