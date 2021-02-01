Спасут ли российский бизнес трудовые мигранты из Узбекистана?
Эмиссары российского бизнеса из-за пандемии экстренно отбирают работников в Узбекистане. Снимет ли это остроту дефицита рабочих рук на стройках России и проблемы безработицы в регионе?
На московской стройке
По поручению президента Владимира Путина правительство России до 1 марта 2021 года должно создать условия для упрощенного привлечения трудовых мигрантов на строительные работы в Россию. Вдекабре 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой разрешить квалифицированным иностранным работникам многократно въезжать в страну и оформлять электронное продление виз. А министерство строительства предложило организовать целевой ввоз строителей в Россию, и упростить им порядок въезда.
В пресс-службе правительства РФ подтвердили DW, что вопрос о том, когда планируется издать соответствующее постановление, какие правительственные институты участвуют в этом, и кто отвечает за его решение, сейчас прорабатывается. По сообщениям российских СМИ, из-за ограничений на въезд в Россию в результате пандемии коронавируса дефицит рабочей силы в строительстве составляет более 190 тысяч человек.
Сколько трудовых мигрантов не хватает России?
Впрочем, в интервью DW президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов приводит другую калькуляцию.
Трудовые мигранты, застрявшие в аэропорту Внуково во время первой волны пандемии
"Точных данных нет ни у кого. Я в конце года встречался с послами всех республик, откуда в РФ едут мигранты. Мы суммарно посчитали, сколько с начала пандемии было организовано вывозных рейсов, чартеров. Вышло, что с начала пандемии уехало около 400 тысяч мигрантов. Плюс еще порядка миллиона, которые не приехали из-за закрытия границы в марте 2020 года. Эта весенняя миграция, направляющаяся традиционно на сельскохозяйственные работы, в среднем составляет примерно 15 процентов от общего числа мигрантов. Возник отложенный дефицит", - поясняет он.
Что касается структуры возникшего дефицита, то Вадим Коженов обращает внимание на "круговую миграцию". "Если у вас резко пропали работники-мигранты в сфере ЖКХ, и стало заметно, что улицы не убираются, принимается решение повысить тут зарплату. Тогда таксисты-мигранты идут в дворники. Стало не хватать таксистов. Им прибавили ставку - стало не хватать строителей", - отмечает глава ФМР.
Россия ищет строителей в Узбекистане
В этой ситуации российское министерство строительства пошло на экстренные шаги в сторону Узбекистана и Таджикистана. Оно заявило об учреждении спецкомиссий, которые будут работать с этими странами по прямым запросам российских работодателей. Ташкентский политолог Юрий Черногаев рассказал о том, что в Узбекистане уже находится делегация, составленная из сотрудников АО "ПИК-Индустрия" и ООО "Техстрой". Она отбирает людей на российские стройки. "К примеру, в Фергане россияне выбрали себе 452 специалистов", - продолжает он. Но такой механизм не является решением проблемы дефицита рук для российского бизнеса.
Трудовые мигранты в Москве
"В России действует 635-е постановление правительства, по которому границы закрыты. В нем прописан порядок привоза иностранцев, согласно которому какой-то орган исполнительной власти - Минстрой ли, Минсельхоз ли, сам согласовывает с ФСБ списки и конкретный КПП, через который можно завезти людей", - напоминает Вадим Коженов. Сложность в том, что списки составляют чиновники, а работники нужны бизнесменам, подчеркивает он. "А бизнесмен не может сам с ФСБ согласовать список. Он должен в этом убедить министерство. Если у него есть знакомый министр, он это сможет решить. Или если решается большая государственная задача. Но такими методами массовый дефицит не покрыть", - продолжает собеседник DW.
Трудовая миграция влияет на безопасность Узбекистана
Еще острее вопрос о массовой трудовой миграции стоит для Узбекистана. По мнению Юрия Черногаева, для России это - нехватка рук в экономике, а для Узбекистана - это проблема государственной безопасности. По официальным данным министерства занятости Узбекистана, из 19 миллионов трудоспособных на конец прошлого года полностью безработных было 2,2 миллиона.
"А неполностью занятых - около 5 миллионов. В теневой экономике - 8 миллионов, и это, я полагаю, очень оптимистичные цифры. 27 января на совещании по вопросам занятости молодежи президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что уровень безработицы среди 18-30-летних граждан составляет 17 процентов. Это голодные и злые мужики, у которых на руках многочисленные семьи. И эти люди готовы на все, в том числе готовы примкнуть к бандитским или радикальным структурам - лишь бы кормили", - отмечает политолог.
Постановление президента Узбекистана предусматривает отправку в 2021 году в Россию 100 тысяч трудовых мигрантов. При этом республиканское министерство занятости готово обеспечить отправку только 14 тысяч. Но и у этих людей возникли сложности. Журналистский источник DW в Узбекистане на условии анонимности сообщил, что на этой неделе пообщался с несколькими жителями Узбекистана, отобранными на работу в Россию.
Сначала взятка, потом работа в России
По словам источника, для того, чтобы получить возможность попасть в списки кандидатов на отбор, люди должны были заплатить взятку местным чиновникам - от 500 долларов и выше.
Трудовые мигранты на московской стройке
Далее, они теперь проходят непростую процедуру регистрации, которая обеспечит взимание с них налога в Узбекистане, вне зависимости от того, будут ли они платить налоги в России. "Сейчас среди первых мигрантов, отправляющихся в Россию по новой схеме, настроение как у разведчиков, которые должны съездить и сориентироваться, стоит ли овчинка выделки", - сказал источник.
В свою очередь, глава ФМР Вадим Коженов считает, что "к тому моменту, когда правительство РФ раскачается на эффективное постановление об упрощенном приеме трудовых мигрантов", скорее всего, границы и так откроются. "До конца февраля вопрос должен быть проработан, но конкретики пока нет никакой, а это открывает широкое поле для мошенников в республиках", - подчеркнул собеседник DW.
Смотрите также:
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Общее прошлое, похожее настоящее
Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Сельское хозяйство отступает
В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Политические эмигранты
Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Смена президента
С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ
Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Исламский фактор
Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: 201-я военная база
На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Преследования оппозиции
Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Без свободы, но с ресурами
В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Жизнь после Туркменбаши
О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Зависимость от нефти
Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Астана - визитная карточка
Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Под руководством долгожителя
Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова
Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Базы в Манасе и Канте
Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Уже четыре президента
В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года.