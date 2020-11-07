Москва без мигрантов: кто заменит уехавших работников?

Из-за пандемии одни мигранты уехали из Москвы, а другие не смогли приехать. Ожидает ли столицу снежный коллапс, и готовы ли россияне занять места уехавших рабочих из Центральной Азии - в материале DW.
За время пандемии коронавируса из Москвы уехали примерно 40 процентов трудовых мигрантов, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Эксперты озвучивают более скромные цифры, но тоже признают дефицит рабочей силы в тех сферах, где трудились приезжие из СНГ. Зима может оказаться довольно снежной, а ЖКХ пострадало от отъезда мигрантов больше всего. Нехватку рук может ощутить и строительный бизнес. DW выясняла, займут ли россияне места рабочих из Центральной Азии, и сколько за это готовы доплатить работодатели.
Чистый приток мигрантов в Россию (отношение прибывших иностранцев к выбывшим) в январе-сентябре 2020 года сократился в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привел Росстат. Эти цифры в основном касаются приезжих из стран СНГ. Заметнее всего изменения отразились на Москве - столица России традиционно привлекает больше всего мигрантов.
Дефицит работников заметили и на стройках, рассказали DW в крупной строительной ассоциации "НОСТРОЙ". "Весной и в первый месяц лета в некоторых регионах России вводились ограничения на перемещение транспорта и людей, что в ряде случаев затрудняло доступ рабочих на стройплощадки, - говорится в ответе на запрос DW. - Кроме того, прекращение международного авиасообщения и закрытие границ ряда государств не позволило новым рабочим из-за рубежа прибыть в Россию в начале сезонного увеличения строительных работ".
В компании-агрегаторе такси "Ситимобил" DW рассказали, что потеряли "активных водителей" во время первой волны пандемии из-за пониженного спроса на такси. В июне-июле число поездок стало расти. "В данный момент дефицита водителей практически не наблюдаем", - отметили в "Ситимобил". В сервисе доставки еды Delivery Club ситуацию на рынке труда оценили как "стандартную". В "Яндексе" и департаменте ЖКХ Москвы на запрос DW не ответили.
Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал DW, что мэр Собянин озвучил не самые точные цифры. По его словам, на 40% сократилось не число мигрантов, а количество выданных патентов. Это связано с тем, что в апреле президент России Владимир Путин своим указом на два месяца разрешил мигрантам не продлевать патент для работы в РФ. В июне из-за не прекращавшейся пандемии действие указа продлили еще на три месяца.
Но мигрантов в любом случае стало меньше, и оставшиеся из них предпочитают работу там, где платят больше. Спрос на рабочих из сфер, традиционно занятых мигрантами, начал расти. По данным портала по поиску работу HeadHunter, которые компания предоставила DW, количество вакансий в этих областях в сентябре-октябре 2020 года выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Сергей Собянин проблему дефицита рабочей силы планирует решать за счет людей из других регионов. В Ассоциации "НОСТРОЙ" тоже отмечают, что "выбывающие иностранные рабочие" заменяются российскими кадрами, при этом отмечают, что стоимость последних выше.
Замглавы Минстроя Никита Стасишин тем временем не питает надежд на привлечение россиян: москвичи, по его словам, не спешат идти на стройки даже за высокую зарплату. Вместе с Роспотребнадзором чиновники прорабатывают другой путь: на время закрытых границ разрешить крупным застройщикам привозить рабочих из-за рубежа по спискам. Эта мера, озвученная на прошлой неделе, по его мнению, позволит не допустить срыва сроков в строительстве.
Вадим Коженов из Федерации мигрантов России считает, что поступить надо проще - повысить зарплаты. Причем, по его словам, повышение зарплаты дворника с 30 до 40 тысяч в Москве "человеку с руками и головой не интересно". "Мигранты очень трудолюбивые и способные люди, - считает Коженов. - Если им предложат две зарплаты за два участка, то они эти два участка будут содержать в порядке".
Кстати, рынок труда уже отреагировал на нехватку рабочих рук повышением зарплат. В HeadHunter рассказали, что уровень предлагаемых зарплат по "мигрантским" вакансиям в среднем по столице вырос на 5-10 тысяч рублей. "Основной массив зарплатных предложений в Москве в таких вакансиях сосредоточен в пределах 45-85 тысяч рублей, в то время как в сентябре-октябре 2019 года он был на уровне 40-75 тысяч", - говорится в ответе на запрос DW.
Куда более простым и очевидным выходом из ситуации Вадим Коженов видит открытие границ. Тогда недостаток рабочих рук, скорее всего, разрешится сам собой. "Я думаю, что после открытия границ приедет столько мигрантов, сколько нужно, - предполагает глава Федерации мигрантов. - Принцип рекрутирования мигрантов - сарафанное радио. Если у меня работает 50 человек, а нужно 100, то я собираю этих 50 и прошу их звонить своим братьям-сватьям и звать их работать".
Но из-за опасности распространения коронавируса этот шаг может быть опрометчивым. К примеру, в Таджикистане и Узбекистане, откуда в Россию приезжают много мигрантов, выявляемость новых случаев довольно низкая, что может объясняться недостаточным количеством проводимых там тестов. В обеих странах планируют закупить российскую вакцину, когда она будет доступна.
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