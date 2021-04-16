 МВД требует, чтобы РФ покинули свыше 1 млн нелегальных мигрантов из СНГ | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

МВД требует, чтобы РФ покинули свыше 1 млн нелегальных мигрантов из СНГ

По словам заместителя главы МВД Горового, в противном случае нелегальные мигранты будут выдворены, а границы с РФ для них закроют.

Мигранты из Центральной Азии во Внуково

Мигранты из Центральной Азии во "Внуково" (фото из архива)

Российское министерство внутренних дел потребовало от стран Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы свыше 1 млн их граждан, нелегально находящихся в России, до 15 июня покинули РФ. Такое заявление сделал в пятницу, 16 апреля, заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия (для них. - Ред.) границ", - заявил он.

Мораторий на выдворение действует до середины июня

Мораторий на высылку, введенный в связи с пандемией, будет действовать до середины июня.

Указом президента РФ Владимира Путина от декабря 2020 года до указанной даты продлевались сроки добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых ранее принято решение об административном выдворении. Постановление также разрешало свободно покидать страну тем иностранным гражданам, у которых после 14 марта 2020 года истек срок годности документов, удостоверяющих личность. Выезд был разрешен, если иностранцы собирались вернуться на родину, не следуя транзитом через другие государства.

Смотрите также:

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Посылки детям в Молдавию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:44

Мигранты чаще болеют коронавирусом?

Аудио- и видеофайлы по теме

Ксенофобия в России: история одного таджика  

Число мигрантов на Канарских островах стремительно растет  

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: Россия вернула Словакии деньги за "Спутник V"  

Когда мама в тюрьме. Как живут дети политзаключенных в Беларуси  

Заработало наземное продолжение "Северного потока - 2". Откуда в нем газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW