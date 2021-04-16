МВД требует, чтобы РФ покинули свыше 1 млн нелегальных мигрантов из СНГ

Российское министерство внутренних дел потребовало от стран Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы свыше 1 млн их граждан, нелегально находящихся в России, до 15 июня покинули РФ. Такое заявление сделал в пятницу, 16 апреля, заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия (для них. - Ред.) границ", - заявил он.

Мораторий на выдворение действует до середины июня

Мораторий на высылку, введенный в связи с пандемией, будет действовать до середины июня.

Указом президента РФ Владимира Путина от декабря 2020 года до указанной даты продлевались сроки добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых ранее принято решение об административном выдворении. Постановление также разрешало свободно покидать страну тем иностранным гражданам, у которых после 14 марта 2020 года истек срок годности документов, удостоверяющих личность. Выезд был разрешен, если иностранцы собирались вернуться на родину, не следуя транзитом через другие государства.

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