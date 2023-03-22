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На фоне войны РФ против Украины в Германии выросло число тех, кто опасается, что их страна не является обороноспособнойФото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance
КонфликтыГермания

Опрос: Опасения немцев в связи с войной значительно выросли

Александра Иванова
54 мин. назад

С лета 2022 года в Германии существенно увеличилось число тех, кто опасается, что их страна не способна к обороне в случае войны, следует из опроса страхового общества R+V.

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За год, прошедший с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, опасения немцев в связи с войной существенно возросли. Об этом говорят результаты опроса, проведенного страховым обществом R+V в рамках долгосрочного исследования "Страхи немцев". Их обнародовали в среду, 22 марта.

Согласно этому документу, 63% опрошенных опасаются, что Германия не способна к оборонев случае войны. В то же  время 55% респондентов боятся, что ФРГ может оказаться стороной какого-либо военного конфликта.

"Плачевное состояние бундесвера находит четкое отражение в результатах нашего опроса", - констатирует руководитель исследования Гриша Бровер-Рабинович (Grischa Brower-Rabinowitsch). По его словам, уровень опасений перед тем, что Германия окажется неспособной обороняться, с лета 2022 года вырос на 23 процентных пункта. "Столь сильный прирост мы наблюдаем в нашем исследовании редко", - указывает ученый.

"Страх перед тем, что ФРГ может оказаться стороной военного конфликта, в этом тысячелетии еще никогда не был столь высок, как сегодня", - добавляет он. По данным страхового общества R+V, более высокий показатель страха перед тем, что Германия может оказаться вовлеченной в войну, за три десятилетия проведения подобных исследований наблюдался лишь в 1999 году: во время войны в Косово такие опасения разделяли 60% респондентов.

В опросе "Страхи немцев" приняли участие 1000 человек, которые ответили на вопросы об их опасениях в связи с войной в режиме онлайн.

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