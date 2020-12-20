Эксперты: Германия плохо подготовлена к атакам беспилотников

По данным аналитического центра бундесвера GIDS, Германия едва способна отразить атаки вооруженных беспилотников. Об этом эксперты GIDS сообщили в понедельник, 14 июня, со ссылкой на результаты собственного исследования.

В ходе изучения ситуации, в частности, был проанализирован ход боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, когда Азербайджан и Армения активно использовали дроны. Если бы бундесвер гипотетически должен был выступать в конфликте в Нагорном Карабахе против Азербайджана, то у него не было бы практически никаких шансов, указал эксперт GIDS, подполковник авиации Михаэль Карл (Michael Karl).

Опасность для всех жителей Германии

По его словам, немецкая армия не способна "в достаточной степени" защититься от таких видов вооружений, как боевые дроны или "дроны-камикадзе". Это представляет опасность для солдат бундесвера, а также для всего населения страны - в случае возможных терактов с применением беспилотников, отметил Карл. Так, например, обычные дроны могут быть переоборудованы и запрограммированы на совершение атак.

Германии следует использовать также и в военной отрасли технологии, которые уже применяются в стране в гражданских целях, считают в GIDS. В настоящее время дроны используются в ФРГ только для разведки и наблюдений, в то время как ряд союзников по НАТО и другие страны задействуют также боевые беспилотники, которые могут, например, выпускать ракеты по целям после проведенной разведки.

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