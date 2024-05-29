Выборы в ЮАР. Страна останется в лидерах глобального Юга?

29 мая в Южно-Африканской республике (ЮАР) пройдут парламентские выборы. На участки для голосования должны прийти 28 млн избирателей. Всего за победу на выборах в национальный и 9 региональных парламентов будут бороться 70 политических партий и 11 независимых кандидатов. В ЮАР лидер победившей на всеобщих выборах партии становится новым президентом страны.

Основные кандидаты на выборах

Сирил Рамапоса - действующий президент ЮАР и председатель партии Африканский национальный конгресс (АНК) надеется на победу на выборах. Если же его партии не удастся сохранить большинство в парламенте, то для формирования правительства ей придется искать партнера по коалиции. Это стало бы абсолютно новой ситуацией для партии, которая 30 лет назад впервые сформировала правительство - тогда во главе партии находился Нельсон Мандела.

Нынешний президент ЮАР и глава партии Африканский национальный альянс Сирил Рамапоса Фото: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Сирил Рамапоса пришел к власти в 2018 году, сменив на посту замешанного в коррупции президента Джейкоба Зуму. Рамапоса обещал жителям ЮАР новое начало. Но, по мнению критиков, ему это не удалось. Во время правления Рамапосы уровень безработицы в стране достиг нового рекорда и это может привести его партию к проигрышу на нынешних выборах.

Основным конкурентом Рамапосы на выборах аналитики считают Джулиуса Малему, главу радикальной партии "Борцы за экономическую свободу". 43-летний Малема был президентом молодежной лиги АНК. Но его исключили из партийных рядов за попытки расколоть партию. В 2013 он основал собственную партию. Еще одним конкурентом Рамапосы может стать Джон Стинхейзен, который с 2020 года является председателем партии "Демократический альянс".

Если внутри страны влияние Рамапосы и его партии может ослабеть, то на международном уровне ЮАР, как считает ряд аналитиков, набирает политический вес. Так ли это и как ей это удается?

Посредник в международных конфликтах

С мнением ЮАР на мировой арене считаются, в этом уверен Стивен Грузд из Южноафриканского института международных отношений: "Южно-Африканская Республика - важный игрок на международной арене и пользуется большим авторитетом, прежде всего, среди африканских стран. Это государство решительно отстаивает интересы Африки: будь то торговля, урегулирование конфликтов или гуманитарные вопросы".

ЮАР старается содействовать мирному урегулированию конфликтов - как на самом африканском континенте, например, в случае гражданской войны в регионе Тыграй в Эфиопии в 2022 году, так и по всему миру.

Сирил Рамапоса и Владимир Путин в Санкт-Петербурге, июль 2023 года Фото: Mikhail Metzel/TASS/AP/dpa/picture alliance

В войне РФ против Украины ЮАР взяла на себя роль посредника: президент Рамапоса разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в составе африканской делегации он ездил в Москву и Киев в июне 2023 года. При этом ЮАР постоянно воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по вопросам, касающимся России, что вызывает непонимание многих западных государств.

Иск ЮАР против Израиля

В январе 2024 года ЮАР оказалась в центре внимания в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и террористами ХАМАС. ЮАР подала иск в Международный уголовный суд в Гааге и обвинила Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа. 24 мая 2024 года Международный суд ООН постановил "немедленно" прекратить наступление Израиля на Рафах - таким образом высшая судебная инстанция ООН отреагировала на иск ЮАР.

Судьи МУС в Гааге Фото: Nick Gammon/AFP/Getty Images

"Правительство в Претории часто поступает непоследовательно, потому что от всего сердца поддерживает палестинцев, но отказывается привлечь к ответу Россию за ее нарушения Устава ООН", - говорит Грузд, называя такой подход двойной моралью. ЮАР, несмотря на критику Запада, особенно США, проводит пропалестинскую политику, стараясь оставлять открытыми все каналы коммуникации. "Именно в силу собственной истории апартеида ЮАР считает своей моральной обязанностью содействовать соблюдению международного права и прав человека, даже если это вызывает недовольство со стороны других политических игроков", - говорит в интервью DW Лвази Зомиа, представитель НКО Southern African Liaison Office (SALO). Он критикует мировое сообщество за отказ уважать такую "принципиальную позицию".

Между тем нынешний президент ЮАР Рамапоса, в отличие от своего предшественника Джейкоба Зумы, поддерживает принципы внешней политики, существовавшие в первые дни молодой демократии.

После апартеида и многолетней международной изоляции правительство ЮАР под руководством Нельсона Манделы следовало внешней политике, с помощью которой страна могла вернуться в "семью наций", говорит Грузд. Демократические институты с тех пор укрепили государство. "Сегодня ЮАР играет глобальную роль", - отмечает эксперт.

Трущобы - обратная сторона жизни в ЮАР Фото: Hoch Zwei/IMAGO

Это особенно заметно по активному участию в Африканском Союзе, по G20, где ЮАР является единственной африканской страной, и по группе БРИКС, членом которой является ЮАР. Это объединение девяти государств, созданное для расширения экономического сотрудничества, стремится иметь больше влияния в Организации Объединенных Наций, в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке и Всемирной торговой организации (ВТО). В 2014 году страны БРИКС основали собственный банк развития в качестве противовеса Всемирному банку. ЮАР как страна-член БРИКС выступает за реформирование финансовых институтов с тем, чтобы они более оперативно реагировали на проблемы развивающихся стран.

ЮАР обретает вес на международной арене

Кроме того, ЮАР старается активнее отстаивать интересы Африки и глобального Юга в ряде других организаций: движении неприсоединения (ДН), климатической коалиции BASIC (Бразилия, ЮАР, Индия, Китай), Всемирной торговой организации. "Южная Африка выступает за реформирование системы международных структур, основанной на неравенстве и доминировании отдельных государств", - подчеркивает аналитик Грузд.

По словам Сануши Найду, аналитика Института глобального диалога в Претории, Южную Африку волнуют не только экономические отношения и политическое влияние в объединении БРИКС, но и вопрос: как снизить некоторые расходы на транзакции, которые лежат в основе экономики республики. "Другими словами - как улучшить доступ к товарам и услугам, которые предлагаются в валютах разных стран", - сказал Найду в интервью DW. Банк БРИКС призван привлекать кредиты - и тем самым снижать издержки и риск сильной зависимости от доллара.

Не все страны БРИКС разделяют общие демократические ценности, говорит Найду. Однако западные индустриальные страны переживают упадок, а международные связи становятся все более хрупкими. "Южная Африка и ее партнеры, - говорит Найду, - ищут вакуум в сложившемся мировом порядке, где можно применить рычаги для улучшения сотрудничества".