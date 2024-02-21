Доклад: Война в Украине вызвала эскалацию конфликтов в мире

Война в Украине затмила другие конфликты по всему миру, а реакция на нее Запада приводит к разочарованию среди стран Глобального Юга.

Война в Украине прямо либо косвенно привела к эскалации конфликтов в других частях света, говорится в совместном докладе Фонда имени федерального канцлера Гельмута Шмидта и Фонда имени Фридриха Эберта, опубликованном в среду, 21 февраля. Огромное внимание общественности и политиков к войне в Украине вытеснило из повестки в Европе кризисы в Сирии, Афганистане и других странах, а также усугубило ситуацию с дефицитом финансирования гуманитарной помощи, утверждают авторы документа. Несмотря на необходимость расставлять приоритеты, отказ от помощи сопряжен с собственными издержками для Европы, считают эксперты.

"Распространенное мнение в обществах, пострадавших от конфликта, что именно они платят за европейскую поддержку Украины, подогревает дебаты о недостаточной надежности Европы", - полагают авторы доклада, призывая европейских политиков не сокращать финансирование помощи в других регионах мира.

"Глобальное разочарование двойными стандартами западных стран"

Авторы доклада подчеркивают, что для успешного решения мировых кризисов западным странам необходимо "изменить мышление", отказаться от покровительственного отношения, признать собственные недостатки и реалистично оценивать, чего они могут достигнуть в различных частях света.

Война в Украине также приведет к глобальному разочарованию двойными стандартами западных стран из-за их разного подхода к войне в Европе и к конфликтам в остальном мире. Это проявляется как в неравном обращении с беженцами, так и в "несопоставимом применении правил урегулирования конфликтов", пишут авторы документа, предупреждая о подрыве авторитета западных стран. "Восстановление этой легитимности и доверия будет зависеть от того, насколько последовательно будет проводиться политика", - заключают они.

Война России против Украины и реакция Запада на нее также вновь подчеркнули недоверие многих стран Глобального Юга к таким институтам, как ООН, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО). Основной проблемой докладчики называют неэффективность и отсутствие равного представительства в этих организациях у стран Запада и Глобального Юга.

Война на Ближнем Востоке

Авторы доклада отметили, что работа над ним была завершена до атаки террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшими за ней военными действиями на Ближнем Востоке. "Еще слишком рано определять полное влияние этих разворачивающихся событий на идеи, представленные в этом докладе", - говорится в предисловии.

"Уже становится очевидным, что некоторые тенденции, описанные в этом отчете, будут еще больше усиливаться, например, восприятие двойных стандартов в реакции западных правительств на насилие и войны по всему миру", - подчеркнули аналитики.

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