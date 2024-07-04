Страны Юго-Восточной Азии стремятся в БРИКС: в чем их выгода

Два крупных государства Юго-Восточной Азии выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. В чем в данном случае заключается их выгода, выяснила DW.

Беларусь стала девятым полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества , решение об этом было подписано на заседания Совета глав государств-членов ШОС на саммите в Астане в четверг, 4 июля. Между тем БРИКС - организация, в которой, как и в ШОС, решающую роль играют Россия, Китай и Индия, - становится все более привлекательной для Юго-Восточной Азии.

Путь для средних держав

Два крупных государства региона - Таиланд и Малайзия - выразили свою заинтересованность присоединиться к БРИКС. В прошлом месяце Таиланд подал заявку на вступление в это межгосударственное объединение, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил китайскому новостному порталу Guancha, что его страна скоро начнет соотвествующие официальные процедуры.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим Фото: Richard Walker/DW

"Членство в БРИКС откроет возможности для торговли и инвестиций, так что возникает вопрос - почему бы и нет? В объединении есть члены со всего мира, но пока нет ни одного из Юго-Восточной Азии", - пояснил DW Пити Срисангам, исполнительный директор Фонда АСЕАН.

По словам Джеймса Чина, профессора азиатских исследований в Университете Тасмании, и Таиланд, и Малайзия рассматриваются как средние державы. "Им лучше присоединиться к таким группам, как БРИКС, чтобы иметь более весомый голос на международной арене. Но главным преимуществом будет торговля", - убежден Чин.

Большие экономические возможности

В прошлом году БРИКС (аббревиатура сложилась из первых букв в названии государств, основавших организацию в 2006 году, - Бразилии, России, Индии и Китая, а также присоединившейся к ним в 2010-м Южной Африки) решила расширить свой состав. 14 августа 2023 года министр иностранных дел ЮАР официально утвердил список из 23 стран, официально подавших соотвествующие заявки.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Фото: Kim Ludbrook/Pool EPA/dpa/picture alliance

А через десять дней президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что новыми членами станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. После вступления в должность президента Хавьера Милея Аргентина в декабре 2023 года отказалась от вступления в БРИКС. Новое название организации пока официально не объявлено, возможно, это будет БРИКС+.

В совокупности на государства-участники объединения сейчас приходится 45% населения Земли (около 3,5 млрд человек) и, согласно данным Всемирного банка, около 28% мировой экономики, что составляет 28 трлн евро.

БРИКС может помочь цифровой экономике Малайзии расти быстрее, позволив ей теснее интегрироваться со странами, имеющими развитые цифровые рынки, а также воспользоваться передовым опытом других государств-членов, отметил в беседе с DW Рахул Мишра, доцент Центра индо-тихоокеанских исследований при Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели. И добавил, что "Таиланд также сможет привлечь инвестиции в важные отрасли, включая услуги, производство и сельское хозяйство".

Профессор Чин считает, что уже имеющиеся торговые связи с Китаем повлияли на решения Малайзии и Таиланда присоединиться к БРИКС. По официальным данным, КНР - крупнейший торговый партнер Малайзии на протяжении последних 15 лет, а Таиланда - 11 лет. Вступление обеих стран Юго-Восточной Азии в БРИКС "укрепит их отношения с Китаем", подчеркнул Чин в интервью DW.

Не принимая ничью сторону

В прошлом месяце глава МИД Таиланда Марис Сангямпонгса настаивал на том, что Бангкок не рассматривает присоединение к БРИКС как "выбор стороны" или способ создания противовеса какому-либо другому блоку. "Таиланд уникален тем, что мы дружим со всеми странами и не враждуем ни с одной. Мы можем стать мостом между развивающимися государствами и членами БРИКС", - уточнил министр.

Помимо БРИКС, Таиланд также подал заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 38 преимущественно западных стран. "У малых и средних держав не так много вариантов, - указывает в связи этим Пити Срисангам. - То, что сейчас делает Таиланд, - это балансирование между западной либеральной демократией и государствами с развивающейся экономикой".

Эксперты считают, что вступление в БРИКС поможет экономике Малайзии расти еще быстрее Фото: Markus Mainka/picture alliance

В Малайзии, согласно недавнему опросу, проведенному сингапурским Институтом исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS-Yusof Ishak Institute), общественные настроения сейчас более благосклонны к Китаю, второй по величине после Соединенных Штатов экономике мира. Почти три четверти опрошенных заявили, что АСЕАН следует отдать предпочтение Китаю, а не США, если блоку придется присоединиться к одной из двух соперничающих сверхдержав.

В июне, во время трехдневного визита премьера Госсовета КНР Ли Цяня в Малайзию, премьер-министр Анвар Ибрагим раскритиковал "непрекращающуюся пропаганду о том, что мы должны бросать вызов и бояться доминирования Китая в экономическом, военном и технологическом плане". "Это не так. Мы в Малайзии, занимая нейтральную позицию, полны решимости работать со всеми странами и с Китаем", - заверил он.

Последуют ли примеру Малайзии и Таиланду другие страны АСЕАН?

Малайзия и Таиланд - не единственные государства Юго-Восточной Азии, заинтересованные в присоединении к БРИКС. В мае Фам Тху Ханг, представитель МИД Вьетнама, заявил на брифинге в Ханое, что, "как и многие другие страны мира, мы внимательно следим за процессом расширения БРИКС". Рахул Мишра считает, что Вьетнам, Лаос и Камбоджа могут стать очередными потенциальными претендентами на членство, поскольку у них уже налажены хорошие связи с Китаем, Индией и Россией - ключевыми игроками в объединении.

"Для Вьетнама, куда идут значительные инвестиции, это была бы хорошая возможность расширить торговлю за пределы своих традиционных рынков - на Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку", - говорит Мишра. В преддверии прошлогоднего саммита БРИКС в Южной Африке появились предположения, что Индонезия - единственная страна G20 в Юго-Восточной Азии, которая надеется завершить процесс вступления в ОЭСР в течение трех лет, - может стать членом и БРИКС.

Но в итоге президент Индонезии Джоко Видодо сообщил общественности, что его правительство решило не подавать письмо о заинтересованности во вступлении в это объединение. В январе 2024 года министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила на пресс-конференции, что Джакарта все еще взвешивает все "за" и "против" членства в БРИКС.

Между тем в конце июня Сергей Лавров, министр иностранных дел России, которая в 2024 году председательствует в объединении и будет в октябре хозяйкой его ежегодного саммита, сообщил, что страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили "взять паузу" по вопросу вступления новых членов. По выражению Лаврова, сделано это для того, "чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза". Министр добавил, что параллельно в разработке находится система категорий стран-партнеров - "ступеней", которые государствам придется пройти перед полным вступлением в БРИКС.