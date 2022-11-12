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Президент США Джо Байден на саммите в Камбодже
Джо Байден на саммите в КамбоджеФото: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
ПолитикаСША

США будут развивать стратегическое партнерство с АСЕАН

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Сотрудничество со странами АСЕАН является центральным звеном индо-тихоокеанской стратегии администрации США, заявил Джо Байден на саммите в Камбодже.

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На фоне растущего влияния Китая в азиатском регионе президент США Джо Байден намерен расширять сотрудничество со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене в субботу, 12 ноября, Байден и лидеры азиатских стран договорились укрепить отношения до уровня "всеобъемлющего стратегического партнерства".

"АСЕАН находится в центре индо-тихоокеанской стратегии моей администрации", - отметил американский президент, выступая перед коллегами из входящих в организацию стран. Он заявил о "новой эре сотрудничества".

Необходимость решения задач в области защиты климата, здравоохранения и обороны

"Вместе мы решаем серьезные проблемы нашего времени", - подчеркнул Байден, указав на необходимость мер против изменения климата, в области здравоохранения, а также защиты от угроз основанному на правилах миропорядку. Данные меры нацелены на то, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был "свободным, открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным".

При этом сотрудничество США со странами АСЕАН должно способствовать миру и процветанию, а также решать "задачи, возникающие в регионе от Южно-Китайского моря до Мьянмы". В частности, он указал на территориальные споры с Китаем.

В ходе переговоров в Пномпене Байден среди прочего намерен обсудить войну РФ против Украины и усилия по устранению ее последствий для Юго-Восточной Азии. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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