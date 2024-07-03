Почему саммит ШОС в Астане уже стал триумфом Си Цзиньпина

Внушительная по своим размерам китайская делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином прибыла в столицу Казахстана сразу на четырех огромных авиалайнерах Boeing раньше других представителей стран-участниц ШОС. Связано это с тем, что лидер Китая фактически объединил свой начавшийся 2 июля государственный визит в Казахстан с участием в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По этой причине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Си Цзиньпина в астанинском аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

А вот лидеры других стран-членов ШОС таких почестей не удостоились. Всех их, включая турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана или премьер-министра Пакистана Шабхаза Шарифа, как, впрочем, и прибывшего в Астану чуть не вслед за председателем КНР вечером 2 июля президента России Владимира Путина, у трапа самолета неизменно встречал глава правительства Казахстана Олжас Бектенов.

Без какой-либо критики в адрес Китая

Интересно и то, что на этот раз казахстанская пресса почти не обращает внимания на российского президента. Он находится явно в тени своего китайского коллеги. Достаточно посмотреть на сообщения ведущих СМИ Казахстана, которые отслеживают практически каждый шаг Си Цзиньпина и членов его команды - причем без единого критического замечания.

Отмечается, что Китай стал самым крупным торговым партнером Казахстана - товарооборот между странами в прошлом году достиг 41 млрд долларов (для сравнения товарооборот России и Казахстана в 2023 году составил 30 млрд долларов. - Ред.), а казахстанско-китайская дружба крепка, как никогда. "Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран", - заявил на состоявшемся в Астане брифинге для СМИ президент Казахстана Токаев.

Похоже, что Си Цзиньпин поддерживает стремление властей РК идти на максимальное торгово-экономическое и, вероятно, даже политическое сближение с Поднебесной. "Мы будем осуществлять эффективное взаимодействие в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Поставлена новая цель - удвоить товарооборот в кратчайшие сроки(…) Будем активно реализовывать дорожную карту по программе торгово-экономического сотрудничества, ускорим строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги между нашими странами", - отметил председатель КНР, помимо этого сообщив, что его страна поддерживает вступление Казахстана в БРИКС.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, Астана, 3 июля 2024 года Фото: Gavriil Grigorov/Russian President Press Office/TASS/picture alliance

Череда встреч перед началом саммита ШОС

Вообще, китайский лидер в первый день саммита ШОС в буквальном смысле был нарасхват. Помимо участия в переговорах с Токаевым и посещения организованных казахстанской стороной многочисленных мероприятий, он успел встретиться с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Азербайджана Ильхамом Алиевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым. Ближе к вечеру 3 июля нашел Си Цзиньпин и время для беседы с Путиным, который, судя по сообщениям российских СМИ, также провел целую череду встреч - с президентом Монголии Хурэлсухом, турецким президентом Эрдоганом, лидером Азербайджана Алиевым, а также с премьер-министром Пакистана Шарифом и президентом Казахстана Токаевым. Именно на встрече с Путиным Си Цзиньпин заметил: "Завтрашний саммит в Астане станет важнейшим событием Шанхайской Организации Сотрудничества в этом году. Готов провести самый обстоятельный разговор с вами и другими нашими коллегами на тему укрепления ШОС".

Кстати, обращает на себя внимание приезд в Астану для участия в саммите ШОС и генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Сообщается, что он уже провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, во время которых выразил поддержку осуществляемым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подчеркнув особую роль Астаны в деле обеспечения глобальной безопасности. Будет ли у него личная встреча с Путиным, пока не известно. Зато почти никто не сомневается, что на полях саммита ШОС в Астане Гуттериш проведет переговоры с Си Цзиньпином.