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Путин встретился в Астане с Эрдоганом

Ольга Лебедева
3 июля 2024 г.

Президент РФ пообещал посетить Турцию и заявил, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом. В рамках саммита ШОС запланирована также встреча Путина и Си Цзиньпина, сообщили в Кремле.

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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, фото из архиваФото: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин встретился в Астане с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский и турецкий лидеры прибыли в столицу Казахстана в среду, 3 июля, для участия в саммите лидеров стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин пообещал посетить Турцию

В ответ на приглашение Эрдогана посетить Турцию уже в "самое кратчайшее время" Путин заверил его, что "обязательно приедет". По словам российского президента, отношения РФ с Турцией развиваются поступательно, он находится в постоянном контакте с Эрдоганом и обмениваетя с ним мнениями по ситуации в мире.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на встрече с Эрдоганом в числе прочего запланировано обсуждение войны РФ против Украины. "Конечно, там будет идти речь обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь это двусторонние отношения. Но, конечно, без сирийских, украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - заявил Песков.

Кроме того, в рамках саммита ШОС Путин проведет двусторонние встречи с коллегами из других стран организации, в частности с руководителем Китая Си Цзиньпином, а также лидерами других государств ШОС, передает ТАСС.

Премьер Индии не приехал на саммит ШОС

Главное заседание саммита ШОС пройдет 4 июля. Член НАТО Турция не входит в ШОС, но является так называемым партнером по диалогу и приглашена на встречу в формате "ШОС плюс". Премьер-министр Индии Нарендра Моди, отказался приезжать на саммит ШОС, страну представляет глава МИД Субраманьям Джайшанкар.

В основанную в 2001 году как противовес Западу Шанхайскую организацию сотрудничества входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а в 2023 году ее членом стал Иран. Кроме того, Беларусь находится в процессе вступления в ШОС. В рамках организации принимаются усилия по углублению сотрудничества по вопросам безопасности, экономики и торговли.

 

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